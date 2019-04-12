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31 Mart yerel seçim gündemine ilişkin yazılı açıklama yapan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Türkiye'yi seçimleri tartışmalı bir ülke haline asla getirmemek gerekir" dedi.

Abdullah Gül, internet sitesi üzerinden paylaşılan açıklamaya, Türkiye'nin 1950'de çok partili sisteme geçmesinden bu yana "neredeyse hiç bir zaman" tartışma olmadığını söyleyerek başlıyor.

Özellikle 31 Mart yerel seçimleri olmak üzere son zamanlarda seçimler ve seçim sonuçlarıyla ilgili tartışmalar yaşandığını üzülerek izlediğini söyleyen Gül açıklamasında, "Bu kaçınılmaz olarak hem içeride hem dışarıda Türkiye'nin itibarını zedeliyor" ifadelerini kullandı.

Bu seçimlerde iki konunun öne çıktığını söyleyen Gül, konuları şöyle sıraladı:

"İlki, seçilen bazı adayların tüm aday olma süreçlerinde hukuki gerekleri karşılayıp adaylıkları kabul edildikten ve seçildikten sonra düşürülmeleri, sayıları çok az da olsa, oldukça tartışılacak bir durum.

"İkincisi, İstanbul'da seçim sonuçlarının açıklanmaya başladıktan sonra o gece yaşananlar ve seçim sonuçlarının kesinleştirilmesinin bu kadar uzatılıp geciktirilmesi. İşin hukuki ve teknik kısmından ziyade politik söylemlere girilmesi. Bütün bunlar Türkiye'nin itibarına zarar verecek şeyler. Hukuki gerekçeler hızla tamamlandıktan sonra seçimin sonuçlarını açıklamak ve tartışmaları noktalamak gerekirdi."

Seçim sonuçlarına itiraz sürecinin hızla bitirilmesi çağrısı yapan Gül, "Bu meselenin uzaması Türkiye'ye de zarar verir demokrasimize de gölge düşürür" dedi.

İmamoğlu: Seslerinin daha gür çıkmasını istiyorum

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Abdullah Gül'ün bir gazeteciye verdiği röportajda sarfettiği "Bize yapılan yanlışları, güçlü olunca başkalarına yapmamamız gerekir" sözleri gün içerisinde gündem olmuştu.

Bir gazetecinin konuyla ilgili sorusuna yanıt veren Ekrem İmamoğlu, "Bir önceki Cumhurbaşkanı'nın sürece dair yorum yapması sevindirici ama seslerinin daha gür çıkmasını istiyorum. Bu ses yumuşak bir ses olmamalı. Bu parti meselesi değil, Türk halkının, 82 milyon insanın geleceğe daha umutla bakabilme meselesi" demişti.