ODTÜ Rektörlüğü'nün iptal ettiği Bahar Şenliği'ne sanatçılardan destek

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Ankara'da bulunan Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörlüğü'nün bu yıl 33'üncüsü yapılması planlanan Uluslararası Bahar Şenliği'ni iptal etmesinin ardından çok sayıda sanatçı organizasyona destek mesajı yayımladı.

ODTÜ'nün önemli gelenekleri arasında gösterilen Bahar Şenliği, her yıl Uluslararası Gençlik Topluluğu (UGT) tarafından düzenleniyor ve dört gün sürüyordu. Şenlik, ODTÜ'nün adını tribünündeki yazıdan alan "Devrim Stadı" olarak bilinen sahasında yapılıyordu.

Bu yıl ise rektörlük etkinliğin düzenlenmeyeceğini açıkladı.

ODTÜ Rektörlüğü'nden öğrencilere gönderilen yazıda, şenlik için yeni bir format önerildiğini ancak bu önerinin UGT tarafından kabul edilmediği belirtildi.

Yazıda, "Söz konusu öneri, KKM (Kültür ve Kongre Merkezi) Otopark alanının saat 22:00'ye dek ve KKM salonlarının mesai saatleri içinde topluluk stantları ve etkinlikleri için kullanımı, otopark alanında Rektörlük olanakları ile kurulacak sahnede müzik topluluklarının sahne alması, Avusturya Elçiliği katkıları ile Avusturya'dan gelecek sanatçıların konseri, uluslararası öğrenci stantlarının kurulması ve kermes talebinde bulunan toplulukların hazırlayacakları yiyecek stantlarını içermektedir" denildi.

Ancak Rektörlük, bu önerinin UGT tarafından kabul edilmediğini ve bu kapsamda "şenliğin üniversitemizin mevcut teknik ve idari olanakları ile gerçekleştirilmesi mümkün olmadığından, 33. Bahar Şenliği'nin yapılamayacağını" ifade etti.

UGT: Bize sunulan şenlik planı kabul edilemez

UGT de konuyla ilgili bir açıklama yaparak, 8 Nisan tarihli toplantıda üniversite yönetimi ile her alanda anlaşmaya varmış olmalarına karşın ertesi gün Rektörlük tarafından kendilerine tüm etkinlik ve alanların iptal edilerek, şenliğin yalnızca KKM ve otoparkına kurulacak tek bir sahnede yapılacağı bilgisinin kendilerine iletildiğini söyledi.

UGT, Facebook sayfasına koyduğu açıklamada, "Rektörlük tarafından gönderilen mailde de yazıldığı gibi bize sunulan şenlik planının bu şartlar altında tarafımızca kesinlikle kabul edilmeyeceği iletildi. İletişimin yönetimce koparıldığı bu noktada, şenliğin yapılamayacağını biz de sizler gibi rektörlük tarafından atılan ortak mail ile öğrendik" dedi.

UGT, bu kararla sadece şenliğin değil, "öğrencilerin yıllardır elleriyle ördüğü ODTÜ kültürünün de yıpratılmak" istendiğini belirtti.

ODTÜ kaynakları, Rektörlüğün önerdiği formatın on yıllardır devam eden bir geleneğin "havasını kaçıracağını" söyledi.

Kaynaklar, önerilen alanın çok küçük olduğunu ve stantların Devrim Stadı'na giden yoldan kaldırılmasının 'şenlik' coşkusunu azaltacağını belirterek, bu formatın şenliği geleneksel mekanı olan Devrim Stadı'ndan başka bir noktaya taşıyacağına dikkat çekti.

Sanatçılardan destek

Rektörlüğün öğrencilere gönderdiği yazının ardından çok sayıda sanatçı şenliğin düzenlenmesine katkıda bulunacağını belirterek, destek mesajı yollarken, #ŞenliğineSahipÇık etiketi Twitter'da birinci sıraya yükseldi.

Türkiye'nin en önemli Rock gruplarından Moğollar da ODTÜ Rektörlüğü'nün bu yanlıştan dönmesini umduklarını yazdı.

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Genco Erkal da şenliğin gerçekleşmesi için her türlü masrafı üstlenmeye ve oyunlarını ücretsiz olarak oynamaya hazır olduğunu söyledi.

Şarkıcı Haluk Levent, ODTÜ Rektörü'ne çağrı yaparak, ses ile ışık tesisatını da yanında getirip parasız konser vermek istediğini yazdı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de şenliği ve konserleri ODTÜ yakınlarındaki Uğur Mumcu Parkı'nda yapmayı ya da masraflarını belediye olarak karşılayarak ODTÜ içerisinde aynı yerlerde düzenlemeyi önerdi.