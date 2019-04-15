Maltepe'de oy sayımı durduruldu, yüzlerce sandık yeniden sayılacak

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İstanbul'da oy sayımının sürdüğü tek ilçe olan Maltepe'de oy sayımı için oluşturulan ilave kurulların saydığı oyların yeniden sayımına karar verildi.

Karar, Yüksek Seçim Kurulu tarafından alındı.

CHP karara itiraz ederken oy sayımına Pazartesi sabahına kadar ara verildi.

İstanbul Maltepe'de yeniden oy sayımı, Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Maltepe'deki ilçe seçim kurulları geçtiğimiz günlerde, YSK'nın sayımın hızlanması için mevcut iki kurul sayısını artırma kararını uygulamış ve kurul sayısı yükseltilmişti.

İlçe Seçim Kurulu son olarak Cuma günü, 12'ye çıkarılan kurul sayısını da artırmak istemiş, bunun kendilerine yazılı olarak tebliğ edilmediğini belirten AKP ve MHP'liler görevli hâkime tepki göstermişti.

Tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine polis salona girerek olaya müdahale etmiş, oyların sayım süreci durdurulmuş, Cumartesi sabahı ise tekrar başlamıştı.

Pazar akşam saatleri itibariyle Maltepe'deki 1089 sandığın 900'den fazlası sayılmıştı.

Oy sayımının Pazartesi günü biteceği beklenirken YSK ise yeni bir karar aldı.

CHP'nin itirazı kabul edilmezse yüzlerce sandık iki kurul tarafından sayılacak

Yapılan itirazları değerlendiren YSK, oy sayımı süresince getirilen ilave kurulların sayımlarının iptaline ve bu oyların yeniden sayımına karar verdi.

CHP'nin karara yönelik itirazının kabul edilmemesi durumunda yüzlerce sandığın iki kurul tarafından yeniden sayılması bekleniyor.

Bu durumda sayım sürecinin Pazartesi günü tamamlanmayacağı düşünülüyor.

Bu arada AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Pazar günü Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi talebiyle yapılacak olağanüstü itiraz için hazırlıkların büyük oranda tamamlandığını, dilekçe ve belgelerin 'çok kısa zaman içinde' YSK'ya teslim edileceğini duyurdu.

Partinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım'ın ise Pazartesi öğleden sonra AKP İstanbul İl Başkanlığı'nda bir açıklama yapması bekleniyor.

31 Mart yerel seçimleri ardından İstanbul'un tüm ilçelerinde geçersiz oyların, bazılarında ise tüm oyların yeniden sayımına karar verilmişti.

İstanbul'da yapılan itirazlar ardından yapılan yeniden sayım süreçlerinde sadece Maltepe'deki sayım tamamlanmamış durumda.

YSK'nın İstanbul'daki Büyükşehir Belediye seçim sonuçlarıyla ilgili beklenen açıklamasını yapması için Maltepe'de sayımın sona ermesi ve birleştirme tutanaklarının tamamlanması bekleniyor.