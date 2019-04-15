Maltepe'de oy sayımı da protestolar da sürüyor

İstanbul'un Maltepe ilçesindeki Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde oy sayım işlemi sürüyor.

Kültür merkezinin önünde ise Ekrem İmamoğlu'na mazbata verilmesini savunanlar 24 saat 'nöbet tutuyor'.

Merkezin önündekiler, oy sayımı bitene kadar protestolarına devam edeceklerini söylüyor.

BBC Türkçe'nin görüşmek istediği, sayım sürecindeki AKP'li yetkililer, yoğunluktan dolayı uygun olmadıklarını belirtti.

Merkezde sayımları takip eden CHP milletvekili Mustafa Adıgüzel ise sayımların geciktirilmeye çalışıldığını ancak Yüksek Seçim Kurulu'nun, yeniden sayımla ilgili itirazını kabul etmesi ardından, sayımın Salı gününe kadar bitmesini beklediklerini ifade etti.

Haber-video: Neyran Elden, Mahmut Hamsici