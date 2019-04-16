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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), 31 Mart'ta yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali ve yenilenmesi için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) olağanüstü itirazda bulundu.

AKP temsilcileri, YSK'ya üç bavulla birlikte geldi.

Partinin itiraz dilekçesinin 44 sayfa olduğu, bavullarda da iddialarına dayanak olarak gösterdikleri belgeleri içeren klasörlerin bulunduğu belirtildi.

AKP Genel Başkanı Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, YSK çıkışında gazetecilere bir açıklama yaptı. Yavuz, seçimin iptali ve yenilenmesi için hazırladıkları başvuruyu, yarın düzenleyecekleri bir basın toplantısıyla daha ayrıntılı bir şekilde anlatacaklarını söyledi.

Yavuz, "Bu işte gerçekten bir iş var, net bir organize usulsüzlük var, seçim yolsuzluğu var. Bütün bu şaibeyi ortadan kaldıracak tek merci YSK'dır" dedi.

İstanbul'da belediye başkanlığı seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre, Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Ekrem İmamoğlu kazandı. Ancak AKP'nin itirazlarından dolayı İstanbul'da sayım işlemi halen devam ediyor ve İmamoğlu'na henüz mazbata verilmiş değil.

AKP'nin itirazına konu iddialar neler?

Yavuz'un yaptığı açıklamaya göre, AKP'nin itirazı dört ana iddianın üzerine oturuyor.

İlk olarak sayım döküm cetvellerinde iddia edilen usulsüzlükler. Yavuz'un açıklamasına göre, 5 binden fazla döküm cetvelinde mühür, 694 tanesinde imza, 214 tanesinde ise hiçbir yazı bulunmuyor.

AKP'nin itirazının ikinci bacağını da kısıtlı seçmenler oluşturuyor. AKP, seçmen listelerinde asker, ölü, hükümlü ve madde ya da alkol bağımlılığı, akıl hastalığı gibi nedenlerle vesayet altında olmasından dolayı kısıtlı seçmen olarak nitelendirilen bir seçim bölgesinde oy kullanamayacak olanlarla ilgili de usulsüzlükler yapıldığını öne sürüyor.

İktidar partisi, kısıtlı seçmenler ve 5 bin 287 hükümlünün seçmen listesinde isimlerinin bulunduğunu ve yanlarına oy kullanamayacaklarına dair şerh düşülmediğini söylüyor.

AKP'nin sunduğu dilekçede, "Tespitlerimize göre; seçmen listesinde yapılan bütün bu maddi hatalar ve/veya kasti yanlışlıklar ve kanuna aykınlıklar sebebiyle gerçek durumu tespit edilemeyen şüpheli oy sayısı 300.000'den fazladır. Bu sayı, AK Parti ve CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayları arasında henüz netlik kazanamamış (yaklaşık 13.500) oy fark= yaklaşık 20 katından fazladır" denildi.

AKP'nin olağanüstü itirazında ortaya attığı üçüncü iddia da kayıp oy olarak nitelendirdikleri oy kullanan seçmen ile oy pusulası sayısı arasında "ciddi farklar" bulunması.

Dördüncü iddia da yasada sandık kurul başkanlarının kamu görevlileri arasından seçileceği yönünde açık hüküm bulunmasına rağmen yaklaşık 19 bin başkanın kamu görevlisi olmadığının tespit edildiği yönünde.

AKP ayrıca 16 bin 884 oyun kendi lehine yazılması gerekirken yazılmadığını da iddia ediyor.

CHP ne diyor?

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Yavuz'un açıklamasından kısa bir süre sonra attığı mesajda AKP'nin "yalan söylemeye devam ettiğini" yazdı.

Kaftancıoğlu, AKP'nin maddi hataları seçim hilesi olarak göstermeye çalıştığını belirtti.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, AKP'nin "şüpheler" nedeniyle YSK'ya itiraz ettiğini açıkladığını ancak Seçim Kanunu'nun itiraz, şikayet ve olağanüstü itiraz için delil ortaya konmasını şart koştuğunu yazdı.

Ana muhalefet partisi ise seçimde usulsüzlük yapıldığı iddialarını reddediyor ve AKP'yi sayımı uzatarak, İstanbul'da seçim sonuçlarının kesinleşmesini engellemeye çalışmakla suçluyor.