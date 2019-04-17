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Ankara'da Mamak, İncesu ve Ulus semt pazarlarında vatandaşlar meyve sebze fiyatlarının pahalığından şikâyet ediyor. Ankara'da tanzim satış noktalarının kaldırılmasının ardından pazarlardaki fiyatların daha fazla arttığı da vatandaşların yorumları arasında.

Ankara'nın çeşitli semt pazarlarında patates ve soğanın kilosu 5 ve 8 TL arasında değişiyor. Vatandaş, pahalılıktan ötürü temel gıdalarından kısmak zorunda kaldığını ifade ediyor.

Yenimahalle Meyve Sebze Hali esnafı ise artan fiyatlarda tüccarların etkili olmadığını söylüyor.

Ankara Sebze Meyve Komisyoncular Dernek Başkanı Ceyhan Gündüz de tanzim satışlarıyla beraber piyasanın arz dengesinin bozulduğunu ve patates, soğan ve sebzelerin fiyatlarının yükseldiğini belirtiyor.

Gündüz'e göre fiyatlardaki artışın temel sebeplerin biri de 2000 yılından beri Türkiye'de giderek daralan ekim alanları ve küçük çiftçinin üretime küstürülmesi.

Beğendi̇li̇ kebap 2019 - ₺11,00 ₺17,65 ₺34,58 4 kişilik 2009 2014 2019 2014'e göre %95,92 daha yüksek 2009'a göre %60,45 daha yüksek 2019'a göre %69,19 daha az 500 gr kuzu eti ₺28,5 ₺14,5 ₺8,5

1 adet soğan ₺0,4 ₺0,1 ₺0,07

2 adet patlıcan ₺3,2 ₺1,4 ₺1,3

1 bardak süt ₺0,9 ₺0,5 ₺0,4

50 gr un ₺0,08 ₺0,05 ₺0,03

50 gr kaşar ₺1,5 ₺1,1 ₺0,7

100 gr tereyağı - - -

2 bardak su - - - Tavuk güveci̇ 2019 - ₺6,84 ₺12,40 ₺19,95 4 kişilik 2009 2014 2019 2014'e göre %60,89 daha yüksek 2009'a göre %81,29 daha yüksek 2019'a göre %65,71 daha az 1 Bütün Tavuk ₺11,4 ₺7,8 ₺4,7

2 soğan ₺0,8 ₺0,2 ₺0,14

4 Domates ₺2,7 ₺1 ₺0,8

4 Patates ₺1,85 ₺1,4 ₺0,4

1 demet Maydanoz ₺3,2 ₺2 ₺0,8

1 tk Kırmızı Pul Biber - - -

3 yk Tereyağı - - -

1 çb zeytinyağı - - -

Tuz - - - Menemen 2019 - ₺3,01 ₺3,90 ₺9,10 4 kişilik 2009 2014 2019 2014'e göre %133,33 daha yüksek 2009'a göre %29,57 daha yüksek 2019'a göre %66,92 daha az 4 Adet Yumurta ₺2,8 ₺1,6 ₺1,2

3 Adet Soğan ₺1,2 ₺0,3 ₺0,21

4 Adet Domates ₺2,7 ₺1 ₺0,8

250 gram Sivri Biber ₺2,4 ₺1 ₺0,8

4 Çorba Kaşığı Sıvı Yağ - - -

Tuz - - - Hamsi̇li̇ pi̇lav 2019 - ₺17,04 ₺25,65 ₺43,68 4 kişilik 2009 2014 2019 2014'e göre %70,29 daha yüksek 2009'a göre %50,53 daha yüksek 2019'a göre %60,99 daha az 600 gr pirinç ₺5,4 ₺3,6 ₺3,2

1 kg hamsi ₺31 ₺18,5 ₺12

300 gr soğan ₺1,2 ₺0,3 ₺0,21

50 gr unu ₺0,08 ₺0,05 ₺0,03

1/2 maydanoz ₺1,6 ₺1 ₺0,4

200 gr kuş üzümü ₺4,4 ₺2,2 ₺1,2

1 çk toz şeker - - -

250 gr yağ - - -

Tuz - - - İzmi̇r köfte 2019 - ₺9,97 ₺17,40 ₺28,05 4 kişilik 2009 2014 2019 2014'e göre %61,21 daha yüksek 2009'a göre %74,52 daha yüksek 2019'a göre %64,46 daha az 500 gr, kıyma ₺21 ₺13,5 ₺8

4 adet domates ₺2,7 ₺1 ₺0,8

5 adet patates ₺1,85 ₺1,4 ₺0,4

3 dilim bayat ekmek içi ₺0,5 ₺0,4 ₺0,3

1 adet soğan ₺0,4 ₺0,1 ₺0,07

1/2 demet maydanoz ₺1,6 ₺1 ₺0,4

sıvı yağ (kızartmak için) - - -

karabiber - - -

kimyon - - -