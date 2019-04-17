Rabia Naz'ın ölümü - Polisler hakkında görevi ihmal soruşturması başlatıldı, ailenin avukatı 'geç kalındı' diyor

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Giresun'un Eynesil ilçesinde evinin önünde yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın 'şüpheli ölümü' ile ilgili aynı gün olay yerinde inceleme yapan polisler hakkında 'görevi ihmal suçundan' soruşturma başlatıldı.

Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili Görele Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 60 tanığın da yeniden dinlenmesine karar verildi.

Giresun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde özel bir ekibin de olayın yeniden soruşturulması için görevlendirildiği öğrenildi.

Vatan ailesinin avukatı Emel Bodur Kılıç gelişmeler ile ilgili taleplerinin aylar sonra yerine getirildiğini söyleyerek, "Gelişmeler geç de olsa umut verici. Ancak savcılık makamı neden bu kadar geç kaldı? Biri bana bunu açıklasın" dedi.

Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan'ın 4 Temmuz 2018'de olay yeri inceleme polisleri hakkında Görele Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu ifade eden Kılıç, "O polislerin ifadeye alınıp alınmadığı hakkında bile bize bilgi verilmedi. 4 Temmuz'da yapılan bu suç duyurusu yeni değerlendirilmeye alındı" dedi.

BBC Türkçe'ye daha önce yaptığı açıklamada, Rabia Naz Vatan'ın kayıp okul çantasının evin çatısında bulunduğunda, olay yeri inceleme polislerinin çantanın yerini değiştirerek fotoğraf çektiğini söyleyen Kılıç, "Bu delillerin değiştirilmesine ilişkin bir suçtur" demişti.

60 tanığın yeniden değiştirilmesi kararına ilişkin ise, 31 Ekim 2018'de yapılan keşfin ardından tanıkların yeniden dinlenmesine ilişkin talepte bulunduklarını söyleyen Kılıç, şunları anlattı:

"Geçen yıl Kasım ve Aralık aylarında ben tanıkların tekrar dinlenmesi için ve tanıklara sorulması gereken sorulara ilişkin dilekçe verdim. Sanki bu yeni bir gelişme gibi lanse ediliyor. Aylar önceki talebimiz yeni değerlendirildi."

31 Ekim 2018'de yapılan keşifte, Rabia Naz Vatan ağırlığında bir çuval evin çatısından atılarak, Rabia Naz'ın atlaması ya da düşmesi halinde ne gibi sonuçların ortaya çıkacağı belirlenmeye çalışılmıştı.

Kılıç: Nisan ayında ölü bir dosya harekete geçirildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) olayla ilgili inceleme başlatmasına ilişkin de, baba Vatan'ın yine aylar önce bu yönde bir talepte bulunduğunu söyleyen Kılıç, "Olayın sosyal medya, toplum vicdanı boyutu dikkate alındığında, Nisan ayı itibarıyla adeta ölü bir dosyanın harekete geçirildiği ortada" dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Rabia Naz Vatan'ın ölümünün birinci yılında yaptığı açıklamada, HSK Başkanı olarak Şaban Vatan'ın başvurusunun öncelikli olarak görüşülmesi talimatını verdiğini ve bu doğrultuda müfettişlerin görevlendirildiğini kaydetmişti.

@abdulhamitgul tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Geçtiğimiz hafta HSK Başkanı olarak Şaban Vatan'ın başvurusunun öncelikli olarak görüşülmesi talimatını vermiştim. Başvuruyu öne alarak görüşen HSK, müfettiş incelemesine karar verdi. Sürecin şeffaf biçimde ilerlemesi ve tüm soruların cevabını bulması yegane amacımızdır. — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) 12 Nisan 2019

@abdulhamitgul tarafından yapılan 2 numaralı Twitter paylaşımını geçin Rabia Naz kızımızı rahmetle anıyor, acılı ailesine sabırlar diliyorum. Gerçek neyse onu bilmek, öğrenmek isteyen ailenin yanındayız. — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) 12 Nisan 2019

Kılıç: Muhammet Vatan'ın da gözleme alınması için talepte bulunduk

Şaban Vatan'ın abisi Muhammet Vatan'ın şikayeti üzerine savcılığın talimatıyla Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne gözlem için yatırılma kararına ilişkin de konuşan Kılıç, Muhammet Vatan'a da aynı işlemin yapılması için başvuruda bulunduklarını anlattı:

"Muhammet Vatan'ın hastane kayıtları dikkate alındığında ve annesi Fikriye Vatan'ın beyanı doğrultusunda, saldırgan bir kişi olduğu gerçeğiyle, Şaban Vatan'a savcılıkça yapılan işlemin aynısının Muhammet Vatan'a yapılması yönünde talepte bulunduk."

Baba Vatan'ın Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne gözlem için yatırılma kararına yapılan itiraz 10 Nisan'da reddedilmişti.

Böylece Şaban Vatan'ın 3 hafta süreyle gözlem altında tutulma kararı kesinleşmişti.

BBC Türkçe'ye konuşan Muhammet Vatan, kardeşinin kendisini öldürmekle tehdit ettiğini ileri sürmüştü. Ayrıca kardeşinin özellikle kızının ölümünün ardından psikolojisinin bozulduğunu ve bir suçlu aradığını söylüyor.

Şaban Vatan ise abisini "para karşılığında Rabia Naz Vatan'ın ölümünü örtbas etmeye çalışmakla" suçluyor.

Şaban Vatan'ın gözlem için hastaneye yatırılması henüz gerçekleşmiş değil.