HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun polis müdahalesinde yaralandı

Haber: Hatice Kamer

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır'da Koşuyolu Parkı İnsan Hakları anıtı önünde Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) KHK ile ilgili kararı ve devam eden açlık grevlerine ilişkin bir basın açıklaması yapacağını duyurdu, ancak parkın etrafı polis bariyerleriyle kapatılarak giriş-çıkışlara izin verilmedi.

Sivillerin girişi yasaklanınca HDP'nin Diyarbakır milletvekilleri parka girmeye çalıştı, bunun üzerine polis tazyikli su ile müdahale etti. Müdahale sırasında Milletvekili Remziye Tosun, tazyikli suyun şiddetinden sırt üstü yere düştü ve kafasını çarptı. Hastaneye kaldırılan Remziye Tosun'un omurga kemiğinde çatlak olduğu ve beyninde olası bir kanama riskine karşı iki gün hastanede müşahade altında tutulacağı öğrenildi.

Musa Farisoğlu da tazyikli sudan etkilenen diğer milletvekilleri arasında. Farisoğlu'nun da başına aldığı cop darbesi ve tazyikli suyun etkisi nedeniyle gözünde kanama olduğu belirtildi.