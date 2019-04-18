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CHP'nin ve Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı adayı olan ve seçimi önde tamamlayan Ekrem İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi'ndeki İl Seçim Kurulu tarafından düzenlenen mazbatasını aldı. İmamoğlu, İBB binasında düzenlenen devir teslim töreniyle İstanbul'un önceki belediye başkanı Mevlüt Uysal'dan görevi ve belediye mührünü devralarak resmen İBB Başkanı oldu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ise henüz AKP'nin İstanbul'da seçimlerin iptali için yaptığı olağanüstü itiraz hakkındaki kararını vermedi. Aynı zamanda YSK, AKP'nin Büyükçekmece ilçesindeki seçimlerin iptaline yönelik yaptığı başvuruyu da henüz değerlendirmedi.

Diğer yandan MHP de hem Maltepe'deki ilçe seçimlerinin hem de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi için Yüksek Seçim Kurulu'na iletilmek üzere İstanbul İl Seçim Kurulu'na başvuruda bulundu.

BBC Türkçe'ye konuşan parti kaynakları, İstanbul seçimlerinin yenilenmesi talebinin Maltepe'deki usulsüzlük iddialarına dayandırıldığını söyledi.

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Salı akşamı İstanbul'da oy sayımının sürdüğü son ilçe olan Maltepe'de sayım tamamlanmıştı.

İlçedeki oy sayımı Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi ve 1.089 sandık sayıldı.

Oy sayımını yerinde takip eden CHP eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, son durumda Ekrem İmamoğlu'nun AKP'nin İBB adayı Binali Yıldırım'ın 13 bin 781 oy önünde olduğunu yazdı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ise Çarşamba günü yaptığı açıklamada aradaki oy farkını 13 bin 908 olarak açıkladı.

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İmamoğlu: Artık kaymak tabakası, varoşu yok

Resmi olmayan sonuçlara göre CHP'den İstanbul büyükşehir belediye başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, mazbatasını almak üzere İstanbul İl Seçim Kurulu'nun bulunduğu Çağlayan Adliyesi'ne gitti.

İmamoğlu, mazbatasını aldıktan sonra Saraçhane'de bulunan İBB binasına giderek görevi ve mührü eski belediye başkanı Mevlüt Uysal'dan teslim aldı.

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İmamoğlu, devir teslim töreninin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasının önündeki otobüste bir konuşma gerçekleştirdi:

"Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, insanlarımızı herkesi selamlıyorum. Bu şehrin inançlarını selamlıyorum, Müslümanlarını, Sünnilerini, Alevilerini selamlıyorum, Hristiyanlarını, Ermenilerini, Rumlarını selamlıyorum. Hoş geldin İstanbul!

"Artık kıyıda köşede kalan yok, artık kaymak tabakası, varoşu yok. Bu şehrin nimetlerini ganimet yapmak yok. Nimetlerini paylaşmak var, bu şehrin güzelliklerini paylaşmak var. Bu şehrin mazlumu olmayacak, ezilmişi olmayacak."

Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gelen vatandaşların kutlama yaptığı görüldü.

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Yıldırım: Körüklenen gerilimin gereksizliği görüldü

Cumhur İttifakı ve AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Binali Yıldırım ise İmamoğlu'nun mazbatasını almasının ardından sosyal medyada yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul seçiminde süreç işlemiş, İl Seçim Kurulu mazbatayı Sayın İmamoğlu'na vermiştir. Kararın hayır getirmesini temenni ediyorum. Demokrasi ve hukuk işlemiş; körüklenen gerilimin gereksizliği görülmüştür. Partimiz hukuki haklarını kullanmaya devam ediyor. Son söz YSK'nındır."

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, "Çok mutluyum, huzurluyum, duyguluyum. Büyük bir başarı elde ettik. Türkiye için, çocuklarımız için, onların geleceği için, demokrasimiz için, hep birlikte huzur içinde yaşamak için bu başarı bu topluma hizmet etmek için yola çıkan insanların başarısıdır. Bu başarı, birlikte yaşamak isteyen milyonların başarısıdır." yorumunda bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu kardeşim, 17 gündür yapılan masa oyunlarına boyun eğmemiş ve milletimizin oyunu namus kabul edip, sonuna kadar savunmuştur" sözleri ile İmamoğlu'nu tebrik etti.

HDP de Twitter'dan yayımladığı mesajında İmamoğlu'nu, "AKP'nin halk iradesini gasp etmeye yönelik 17 gündür sürdürdüğü hukuksuzluğun bir kısmı son buldu; İstanbul hakkı olanı aldı" sözleriyle tebrik etti.

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Kaftancıoğlu AKP'li yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali ve yenilenmesi ile ilgili 'olağanüstü itiraz' başvurusunu Salı günü Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yapmıştı.

Sayılan usulsüzlüklerle ilgili belgeleri üç ayrı bavulla YSK'ya sunan AKP'nin itiraz dilekçesinde "Tüm bu hata ve usulsüzlüklerin sehven ve münferiden değil, bilakis kasten ve organize şekilde yapıldığını göstermektedir" ifadeleri kullanıldı.

AKP itiraz başvurusunda, oy sayım ve döküm cetvellerinde yapılan usulsüzlükler nedeniyle toplam 1 milyonu aşkın seçmenin kullandığı oyun hukuki akıbetinin belirsiz olduğu ve seçim sonucuna gölge düşürdüğü savunularak, bütün bu nedenlerle İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi ve yenilenmesi talebine yer verildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu ise İstanbul'da seçim sonuçlarına ilişkin itiraz sürecinde gerçeğe aykırı açıklamalarla resmi kurumları aldatmaya çalıştıkları gerekçesiyle AK Partili Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Büyükçekmece İlçe Başkanı Murat Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal ve Büyükçekmece Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Oktay Şahin hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kaftancıoğlu Çarşamba Sabah saatlerinde Çağlayan Adliyesi'ne gelerek suç duyurusu dilekçesini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim etti.

Suç duyurusunda AKP'li yetkililer hakkında "gerçeğe aykırı beyanlarla resmi kurumları aldatmaya çalışması, basın yoluyla hakaret, iftira, basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, alenileşmemiş belgeleri kanuna aykırı şekilde temin edip resmi yazışmalarda kullanması" suçlarından kamu davası açılmasını talep etti.