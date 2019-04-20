Milli Savunma Bakanlığı: Hakkari'de 4 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye-Irak sınırında sürdürdüğü operasyonlarda 4 askerin hayatını kaybettiği, 6 askerin de yaralandığı açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlar kapsamında, 19 Nisan 2019 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmalarda yaralanan iki kahraman silah arkadaşımız daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Çatışmada toplam dört kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 6 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır." denildi.

Açıklamada "Teröristler hava harekatı ve bölgedeki ateş destek vasıtaları ile yoğun ateş altına alınmıştır" ifadeleri yer alırken, bölgedeki operasyonların devam ettiği vurgulandı.

Akar'dan başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da operasyonlarda hayatını kaybeden Piyade Sözleşmeli Er Erhan Çiyapul, Piyade Sözleşmeli Er Murat Şahin, Piyade Sözleşmeli Er Şevket Çetin ve Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Akar mesajında, "Silah arkadaşlarımız. 19 Nisan 2019 tarihinde terörle mücadele harekatında şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.