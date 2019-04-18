Kılıçdaroğlu'nun CHP'li belediye başkanlarına gönderdiği '10 temel ilke' kitapçığında neler var?

Telif hakkı DHA Image caption CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partili belediye başkanlarının çalışmalarında uyacakları esasları içeren "10 temel ilke" kitapçığı hazırladı.

Tüm partili belediye başkanlarına gönderilen kitapçıkta Kılıçdaroğlu, asgari ücretin geriye dönük olarak Ocak 2019'dan itibaren 2 bin 200 lira olarak uygulanmasını, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın personele izin verilmesini, gençlerin ve çocukların servis ve toplu taşıma masraflarını azaltacak önlemlerin alınmasını istedi.

Kılıçdaroğlu ayrıca belediye başkanlarına, "imzasız ihbarlara itibar etmemeleri" ve "devri sabık yaratmamaları" uyarısında bulundu.

'Verdiğiniz sözü tutun, ayrıştırmayın ötekileştirmeyin'

CHP liderinin medya temsilcileri ile gündüz saatlerinde yaptığı toplantıda, belediye başkanlarına göndereceğini açıkladığı "10 temel ilke" kitapçığına BBC Türkçe ulaştı.

Kılıçdaroğlu, kitapçığın önsözünde belediye başkanlarına şu mesajları verdi:

"Çok zorlu koşullarda gerçekleşen bir yerel seçimi geride bıraktık. Halkımız 5 yıl için yetkiyi size verdi. 'Baharı sürekli kılmak' artık sizin göreviniz. Verdiğimiz sözleri tutma zamanı. Hiçbir ayırım yapmadan, kimseyi ötekileştirmeden tüm belde halkını kucaklama ve harcadığınız her kuruşun hesabını vererek hizmet üretme zamanı.

"Sizlerin bu 10 temel ilkeye uymanız 'baharın sürekliliği' açısından çok önemlidir. Kaldı ki bu 10 temel ilke halkımızla belediye arasındaki karşılıklı güvenin pekişmesini de sağlayacaktır.

"Bu temel ilkelere uyum, aynı zamanda CHP'li belediyeler arasında uygulama birliğini de sağlayacaktır. Kuşkusuz bizler de bu 10 temel ilkenin takipçisi olacağız."

'Devri sabık' ve 'ihbarsız imza' uyarıları

Kılıçdaroğlu'nun bir anlamda belediye başkanlarının "yol haritası" olması için belirlediği "10 temel ilke" şöyle:

1- Tüm söylemleriniz olumlu-pozitif olmalı. Önyargılarla, "devri sabık" yaratmak gibi düşüncelerden özenle kaçınılmalı. Elbette yolsuzluklarla mücadele yapılacak, yolsuzluğa izin verilmeyecektir Ancak bu konuda bir denetim yapılacaksa, mutlaka yetkin kişiler görevlendirilmeli, adaletli olunmalı.

2- Bir ihbar furyası ile karşılaşabilirsiniz. Belgesiz ve isimsiz hiçbir yazı, ihbar ciddiye alınmamalı. Tüm uygulamalarınız vicdana ahlaka ve hukuka uygun olmalı. Aksi halde çok zaman kaybedersiniz. Oysa zaman kaybetme lüksümüz yok. Çünkü vatandaş için yapacağımız çok şey var.

3- Belediye personeline ayrımcılığa uğramayacakları, özlük haklarının korunacağı, görevlerini sürdürecekleri, kimsenin işiyle aşıyla uğraşılmayacağı bildirilmeli.

4- Atamalarda mutlaka liyakat esas alınmalı, partizanca uygulamalara fırsat verilmemeli.

5- Önceki dönemde başlatılmış proje ve faaliyetler kamu yararına aykırı olmamak şartıyla devam ettirilmeli.

6- Harcamalar, yatırımlar, mali disiplin içerisinde şeffaf ve hesap verilebilir bir şekilde yapılmalı. Bütçe harcamalarıyla ilgili olarak belirli aralıklarla, belde sakinleri ve kamuoyu mutlaka bilgilendirilmeli.

7- Belediyede çalışan personelin asgari ücreti en az 2 bin 200 lira olarak belirlenmeli ve düzenlemenin Ocak 2019'dan itibaren geçerli sayılması hususunda gerekli çalışmalar en kısa sürede tamamlanmalı.

8- Ulaşımın dini ve milli bayramlarda ücretsiz olması konusunda belediye meclislerinden karar alınmalı. Özellikle gençlerin ve çocukların okul servisi ile toplu taşıma masraflarını en aza indirmek için gerekli çalışmalar en kısa sürede tamamlanmalı.

9- İstihdam politikalarında ve toplu sözleşmelerde dezavantajlı gruplar ile kadınlar lehine irade ortaya konulmalı. Örneğin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın çalışanlara izin verilmeli.

10- Büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde hangi partiden olursa olsun, ilçe belediyeleriyle eşgüdüm ve uyum içinde olunmalı. Kimseyi ötekileşmeyeceğiniz gibi, ilçe belediyeleri de ötekileştirilmemeli.