Van jandarmasının "süper burun" dedektör köpekleri
Van Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu, patlayıcı ve silah bulmaktaki en büyük yardımcıları, 26 köpekten oluşan "süper burun" timi. Köpekler Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığındaki eğitimlerinin ardından 9 farklı alanda göreve başlıyor.
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Getty/Anadolu Agency
Van Jandarma Komutanlığı'nın 26 köpekten oluşan "süper burun" timi. Köpekler uyuşturucu, mayın, erzak, bomba, kadavra, iz takip, arama kurtarma, asayiş ve tütün tespit alanlarında kullanılıyor.
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Getty/Anadolu Agency
Adı: Devran. Van Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan "süper burun" köpeklerden biri.
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Getty/Anadolu Agency
Bu da Afra. Dedektör köpekler insanlardan 700-800 kat daha fazla koku alabildiğinden 'süper burun' olarak da nitelendiriliyor.
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Getty/Anadolu Agency
Bu da Racon. Uzmanlık alanı tütün.
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Getty/Anadolu Agency
Eğitmenler, köpek ile eğiticisi arasında zamanla duygusal bir bağ oluştuğunu, bu bağ kurulamazsa köpekten istenilen verimin alınamadığını söylüyor.
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Getty/Anadolu Agency
Adı: İmla. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 11 alanda görev yapan 654 köpekten biri.
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Getty/Anadolu Agency
Risk'in görevi ise bomba bulmak.
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Getty/Anadolu Agency
Köpekler, kendileri için oluşturulan özel alanlarda eğitmenleri tarafından antrenman yaptırılarak her türlü göreve hazır bekletiliyor.
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Getty/Anadolu Agency
Pati ise arama-kurtarma köpeği olarak görev yapıyor.
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Getty/Anadolu Agency
Dedektör köpekler, Van'da 2018'de kullanıldıkları görevlerde 48 kilogram uyuşturucu, 5 el bombası, 6 kalaşnikof, mühimmat, 14 şarjör, 430 fişek, 14 tüp ile çok miktarda yaşamsal malzeme buldu.