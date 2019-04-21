Van jandarmasının "süper burun" dedektör köpekleri

  • 21 Nisan 2019

Van Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu, patlayıcı ve silah bulmaktaki en büyük yardımcıları, 26 köpekten oluşan "süper burun" timi. Köpekler Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığındaki eğitimlerinin ardından 9 farklı alanda göreve başlıyor.

  • köpekler toplu Getty/Anadolu Agency

    Van Jandarma Komutanlığı'nın 26 köpekten oluşan "süper burun" timi. Köpekler uyuşturucu, mayın, erzak, bomba, kadavra, iz takip, arama kurtarma, asayiş ve tütün tespit alanlarında kullanılıyor.

  • Devran Getty/Anadolu Agency

    Adı: Devran. Van Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan "süper burun" köpeklerden biri.

  • Afra Getty/Anadolu Agency

    Bu da Afra. Dedektör köpekler insanlardan 700-800 kat daha fazla koku alabildiğinden 'süper burun' olarak da nitelendiriliyor.

  • Racon Getty/Anadolu Agency

    Bu da Racon. Uzmanlık alanı tütün.

  • köpek jandarmayı öperken Getty/Anadolu Agency

    Eğitmenler, köpek ile eğiticisi arasında zamanla duygusal bir bağ oluştuğunu, bu bağ kurulamazsa köpekten istenilen verimin alınamadığını söylüyor.

  • İmla Getty/Anadolu Agency

    Adı: İmla. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 11 alanda görev yapan 654 köpekten biri.

  • Risk Getty/Anadolu Agency

    Risk'in görevi ise bomba bulmak.

  • eğitimdeki köpeklerden biri Getty/Anadolu Agency

    Köpekler, kendileri için oluşturulan özel alanlarda eğitmenleri tarafından antrenman yaptırılarak her türlü göreve hazır bekletiliyor.

  • Pati Getty/Anadolu Agency

    Pati ise arama-kurtarma köpeği olarak görev yapıyor.

  • köpeklerden biri Getty/Anadolu Agency

    Dedektör köpekler, Van'da 2018'de kullanıldıkları görevlerde 48 kilogram uyuşturucu, 5 el bombası, 6 kalaşnikof, mühimmat, 14 şarjör, 430 fişek, 14 tüp ile çok miktarda yaşamsal malzeme buldu.