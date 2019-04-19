Telif hakkı Getty Images Image caption Şüphelilerden birinin Cemal Kaşıkçı cinayetiyle bağlantılı olduğu öne sürülüyor.

İstanbul'da Pazartesi günü gözaltına alınan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) casusu oldukları öne sürülen 2 kişi tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şüphelilerin; "siyasi ve askeri casusluk" ile "uluslararası casusluk" suçlarından tutuklanmalarını istedi.

Şüphelilerin Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilişkilerinin olup olmadığı araştırılıyor.

Reuters haber ajansı, üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde, şüphelilerin "Türkiye'deki Arap vatandaşları hakkında casusluk yaptıklarını itiraf ettiklerini" duyurdu.

Ajansa konuşan Türk yetkili, şüphelilerden birinin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinden birkaç gün sonra Türkiye'ye geldiğini, diğer şüphelinin de arkadaşına yardım etmek için daha sonra Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Reuters'a konuşan Türk yetkili: 6 ay takip ettik

Türk yetkili, "Türkiye'ye giren ilk yetkilinin Cemal Kaşıkçı cinayetiyle bağlantılı olup olmadığını inceliyoruz" dedi ve şüphelinin Pazartesi günü İstanbul'da gözaltına alınmadan önce 6 ay takip edildiğini söyledi.

Yetkili, "Türkiye'de yaşayan, aralarında siyasi muhaliflerin de olduğu Araplar hakkında bilgi toplama girişiminde bulunmuş olabilir" diye konuştu.

Reuters, BAE Dışişleri Bakanlığı temsilcisinin olayla ilgili yorum yapmadığını Türkiye Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün de yorum yapmayı reddettiğini aktardı.

Ajansın haberinde ayrıca, Türk yetkililerin karşı istihbarat soruşturması kapsamında şifreli bir bilgisayarı da ele geçirdiği belirtildi.

Reuters'a konuşan yetkili, bilgisayarın "casusluk şebekesinin İstanbul merkezinde gizli bir bölmede bulunduğunu" söyledi.

İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinde istihbarat operasyonunun hedefinde "sürgündeki siyasetçiler ve öğrenciler" olduğuna dair ifadeler bulunduğunu aktardı.

Yetkili, "Bireylerin Türk topraklarındaki gizli faaliyetlerine dair kapsamlı kanıtlarımız var. Şüpheliler ayrıca BAE istihbarat servisinde görev aldıklarını itiraf etti" dedi ve olayla ilgili "sağlam kanıtlar bulunduğunu" söyledi.

Reuters'ın haberine göre yetkili ayrıca, şüphelilerin bilgi karşılığında para ödedikleri muhbirleri kullandıklarını ifade etti.