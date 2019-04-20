Bahçeli: İstanbul'da seçimin yenilmesi maşeri vicdanı rahatlatacaktır

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Antalya kampında yaptığı konuşmada '' İstanbul'daki seçimlere şaibe karışmıştır. Büyükçekmece ve Maltepe'de gün yüzüne çıkan iddialar yenilir tutulur değildir. Bize göre İstanbul'daki seçimin yenilenmesi maşeri (toplumsal) vicdanı rahatlatacaktır'' dedi.

"31 Mart seçimlerinde Türk milletinin MHP'ye çok değerli bir destek verdiğini, bu desteği heba ve heder edemeyeceğini" belirten MHP lideri, "Adana Kozan'da haklarının yendiğini, Iğdır'da hakkımız haklarının gasp edildiğini edilmiştir. İstanbul-Maltepe'de de önlerinin kesildiğini" savundu.

Bahçeli "31 Mart'ta 1389 belediyenin 987'si Cumhur İttifakı'nın siyasi sorumluluğuna teslim edilmiştir. Belediye başkanlıklarının yüzde 72'si Cumhur İttifakı'nı oluşturan MHP ve AK Parti'nin yönetimine geçmiştir. Samanlıkta iğne arayanlar, çalı gibi yoklayanlar, karanlıktan aydınlığa taş fırlatanlar bu gerçeği örtemezler. Hakikatın ışığını perdeleyemezler." diye konuştu.

'Afrika'da mazbata koroları kuruldu'

Cumhur İttifakı 31 Mart'tan zaferle çıktığını, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemninin güçlü şekilde tescillendiğini iddia eden MPH lideri "Cumhur İttifakı'nı karalamak için organize bir şebeke tedavülde olduğunu, bilhassa partisinin il genel meclisi seçiminde aldığı yüzde 18,81 oy oranını diline dolayan fırsatçılar fitne nöbetine girdiklerini" belirtti ve "Oy oranımız yüzde 18,81'dir. 18,81 - 1881'dir o da Atatürk'ün doğumudur."dedi.

"İngiltere menşeili bir gazete her gün zehir kusmaktadır. Ekonomimiz üzerinde kara bulutları dolaştırmakta, kabus senaryoları alçakça dolaşıma sokulmaktadır. FETÖ'cüler, İBB seçimi üzerinden ganimet avcılığına soyunmuşlardır. Afrika'da mazbata koroları kurulmaktadır. " diyen MHP lideri "Sokaklar karıştırılmak istenmektedir. CHP, İP, HDP, PKK, FETÖ ortaklığı çok vahim boyutlara ulaşmıştır. Ekrem İmamoğlu, terörist Demirtaş'a methiyeler düzmekte, Ermenilerden Rumuna selam göndermektedir." ifadelerini kullandı.

'Son söz YSK'nın'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yüklenen Bahçeli konuşmasına şöyle devam etti;

"CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 31 Mart'tan 17 gün sonra mazbatasını almış, görevine şimdilik başlamıştır. Musakka edebiyatından veri tabanı ve altyapıyı kopyalama teşebbüsüne kadar mazbatalı şahıs faaliyetlerini hızlandırmıştır. Ancak olağanüstü itiraz süreci çalışmaktadır. İstanbul'daki seçimlere şaibe karışmıştır. Şimdi söz sırası YSK'nındır. Biz millet iradesine elbette bağlıyız. Ancak sandık hilelerine tahammül göstermemizi kimse beklememelidir. Henüz her şey bitmemiştir. Son söz söylenmemiştir."