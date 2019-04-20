Kocaeli Valiliği: Gebze'deki polis müdahalesiyle ilgili soruşturma başlatıldı

Telif hakkı HDP

Kocaeli Valiliği, Gebze Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda açlık grevi yapan mahkumlara destek olmak için cezaevi çevresinde eylem yapmak isteyenlere karşı polis müdahalesi ile ilgili "yetki ve maksadını aşan güvenlik görevlileri hakkında soruşturma başlatıldığını" açıkladı.

Gebze Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda açlık grevinde bulunan mahkumlara destek olmak için bir eylem yapanlar, polisin müdahalesiyle uzaklaştırılmış, müdahale sırasında çekilen görüntüler tepki çekmişti.

HDP İstanbul İl Başkanlığı sosyal medya hesabından bir polisin eylemde bulunan kadınları copla itekleyerek bölgeden uzaklaştırdığı görüntüleri paylaştı.

Konuyla ilgili Kocaeli Valiliği'nde yapılan açıklamada, cezaevleri çevresinde eylem yapmanın yasak olduğu vurgulandı ve polis müdahalesi hakkında soruşturma açıldığı belirtildi.

Valiliğin açıklamasında, "yetki ve maksadını aşan güvenlik görevlileri hakkında gerekli inceleme ve soruşturma işleminin başlatıldığı" ifade edildi.

Açıklamada "Gebze ilçesinde bulunan M Tipi Kadın Kapalı İnfaz Kurumunda PKK/KCK terör örgütü sözde lideri Abdullah Öcalan'a uygulanan sözde tecridin kaldırılması amacıyla cezaevlerinde başlatılan açlık grevi eylemlerine yapmış oldukları açlık grevi ile destek veren tutuklu ve hükümlülere destek amacıyla 9 Nisan 2019 tarihinden itibaren terör örgütü müzahir kitlesi tarafından cezaevleri önlerinde eylemler gerçekleştirilmeye başlanılmıştır. 9 Nisan 2019 tarihinden bugüne kadar eylem amacıyla gelenlere yazılı ve sözlü olarak defaten Valiliğimizin 18 Ekim 2018 tarihli yasaklama kararı tebliğ edilmiş, bir kısım eylemci yasaklanan alandan çıkmış, çıkmamakta ısrar edenler alan dışına çıkartılarak haklarında gerekli yasal işlemler yapılmış, bugüne kadar bir olumsuzluk yaşanmamıştır." denildi.

Açıklamada ayrıca "19 Nisan 2019 tarihinde yapılan eylemlere müdahale sırasında yetki ve maksadını aşan güvenlik görevlileri hakkında gerekli inceleme ve soruşturma işlemi başlatılmıştır." ifadeleri yer aldı.