CHP lideri Kılıçdaroğlu'na cenaze töreninde saldırı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari'de Irak sınırında Cuma günü PKK'lılarla yaşanan çatışmada hayatını kaybeden 4 askerden biri olan sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı'nın Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Akkuzu mahallesinde düzenlenen cenaze töreninde, bir grubun saldırısına uğradı.

Cenazenin kılınacağı camiye giden Kılıçdaroğlu'nu grup önce sesli olarak protesto etti. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından ise grup Kılıçdaroğlu'na fiziksel saldırıda bulundu.

Jandarma, korumalar ve polis Kılıçdaroğlu'nun etrafını sararak saldırıyı önlemeye çalıştı.

Kılıçdaroğlu, gruptan uzaklaştırılarak aracıyla mahallede bulunan bir eve götürüldü. Güvenlik güçleri, evin çevresinde toplanan kalabalığın dağıtılması için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu evden zırhlı araçla çıkarıldığını duyurdu.

Ankara Valiliği olayla ilgili olarak "Çubuk ilçemizde icra edilen şehit cenazesi töreninde CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik müessif protesto eyleminin önlenmesine yönelik gerekli güvenlik tedbirleri alınmış olup olayın sorumluları hakkında yasal işlemlere başlanılmıştır" açıklamasını yaptı.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök saldırıya ilişkin, ''Yaşanan arbedede hepimiz bir yere savrulduk. Kemal bey iyi, güvenli bir yere alındı. Soğuk kanlı olmalıyız. Genel başkanımız bir açıklama yapacaktır'' dedi.

Cenaze törenine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katılıyordu.

Anadolu Ajansı Savunma Bakanı Akar'ın Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu eve gittiğini ve çevrede toplanan vatandaşlara sakin olmaları çağrısında bulunduğunu belitti.

Olaya ait görüntülerde kalabalığın "şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attığı duyuluyor.

Kılıçdaroğlu'na 3. fiili saldırı

Kılıçdaroğlu, 30 Mart 2014'deki yerel seçimlerin ardından Meclis'te düzenleyeceği ilk grup toplantısı öncesinde de Meclis kulisinde Orhan Övet adlı bir kişininin yumruklu saldırısına uğramıştı.

Yumruk gözüne isabet eden Kılıçdaroğlu, saldırgandan şikayetçi olmamıştı.

Kılıçdaroğlu, 25 Ağustos 2016'da ise PKK'nın hedefi olmuştu. Kılıçdaroğlu'nun da içinde yer aldığı CHP konvoyuna Artvin'in Şavşat ilçesinden Ardanuç ilçesine giderken, Yanıklı köyü yakınlarında silahlı saldırı düzenlenmişti. PKK'nın üstlendiği saldırıda 1 jandarma eri hayatını kaybetmiş, 2 asker yaralanmıştı.