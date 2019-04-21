CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari'de Irak sınırında Cuma günü PKK'lılarla yaşanan çatışmada hayatını kaybeden 4 askerden biri olan sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı'nın Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Akkuzu mahallesinde düzenlenen cenaze töreninde, bir grubun saldırısına uğradı. Kılıçdaroğlu polis koruması altında tutulduğu evden zırhlı araçla çıkarıldı.
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na Ankara'da cenazede saldırı
- 21 Nisan 2019
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