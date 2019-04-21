CHP lideri Kılıçdaroğlu'na Ankara'da cenazede saldırı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari'de Irak sınırında Cuma günü PKK'lılarla yaşanan çatışmada hayatını kaybeden 4 askerden biri olan sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı'nın Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Akkuzu mahallesinde düzenlenen cenaze töreninde, bir grubun saldırısına uğradı. Kılıçdaroğlu polis koruması altında tutulduğu evden zırhlı araçla çıkarıldı.