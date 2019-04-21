Ukrayna'da seçim: Komedyen Zelenskiy mi, Devlet Başkanı Poroşenko mu?

Telif hakkı Getty Images

Ukrayna yeni devlet başkanını seçmek için sandık başında. 2. turu yapılan seçimlerde ünlü komedyen Vladimir Zelenskiy ile Devlet Başkanı Petro Poroşenko yarışıyor.

Zelenskiy ilk turda oyların yaklaşık yüzde 30,4'ünü, Poroşenko ise yüzde 17,8'ini almıştı. Sandıklar yerel saatle 20.00'de kapanacak.

İki aday da oylarını başkent Kiev'de kullandı.

Poroşenko bu seçimlerin, Rusya yanlısı iktidarın indirildiği 2014 seçimlerinden daha az önemli olmadığını belirterek "Kimin başkan seçileceği önemli değil. Önemli olan ülkemizin izleyeceği strateji ve yol" dedi.

Telif hakkı Reuters Image caption Petro Poroşenko oyunu Kiev'de kullandı.

Zelenskiy ise oyunu kullandıktan sonra "Bugün Ukraynalıların, Ukrayna'nın ve umarım ki adil seçimin zaferi olacak" dedi.

Adaylar ilk kez Cuma günü Kiev Olimpiyat Stadyumu'nda yapılan tartışmada karşı karşıya gelmişti.

Zelenskiy kampanyasının büyük kısmını sosyal medya üzerinden yürüttü.

41 yaşındaki Zelenskiy ülkede önemli bir izleyici toplululuğu çeken "Halkın Hizmetkarı" isimli dizide, devlet başkanlığına uzanan bir öğretmeni canlandırıyordu.

Ancak televizyonda canlandırdığı rolde oligarklara karşı mücadele eden Vladimir Zelenskiy, gerçek hayatta bir oligarkın televizyonunda çalışıyor.

Siyasi deneyimi bulunmayan Zelenskiy, somut politikalar yerine diğer adaylardan farklılıklarını ön plana çıkarıyor.

2014 yılında Devlet Başkanı seçilen 53 yaşındaki Poroşenko ise sahibi olduğu şekerleme ve çikolata fabrikaları ve televizyon kanalları ile servet yapmış bir milyarder.

Telif hakkı Reuters Image caption Vladimir Zelenskiy

Seçilecek aday 5 yıl süreyle devlet başkanlığı yapacak.

Önceki seçimde ne olmuştu?

Ukrayna'da 2014 yılındaki iç karışıklıkların ardından yapılan erken seçimde Poroşenko ilk turda yüzde 54,7 oyla Ukrayna Devlet Başkanı seçilmiş, Yuliya Timoşenko ise yüzde 12,8 ile ikinci olmuştu.

O dönemin Rusya yanlısı Devlet Başkanı Viktor Yonukoviç ise yaşanan kanlı çatışmalar sırasında Rusya'ya kaçmıştı.

2014'te Ukrayna'da iktidar değişikliğine yol açan "Maydan" olaylarının ardından Kırım Rusya tarafından ilhak edilirken, ülkenin doğusundaki Donbass bölgesinin bir bölümü tek taraflı bağımsızlık ilan etmiş ve bugün de devam eden çatışmalar patlak vermişti.