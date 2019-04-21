Telif hakkı AFP Image caption İmamoğlu Maltepe'deki miting alanında yüzbinlerce İstanbullu'ya seslendi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe'de düzenlediği 'İstanbul'a Yeni Bir Başlangıç Buluşması'nda yüzbinlerce İstanbullu'ya seslendi. Kente çözüm üretmeye geldiğini söyleyen İmamoğlu yeni nesil belediyecilik sözü verdi. BBC Türkçe'den Mahmut Hamsici'nin mitingden izlenimleri:

'İstanbul'a Yeni Bir Başlangıç Buluşması' için kutlamalar, Maltepe'deki miting alanından saatler önce 'yollarda' başladı.

Trende, metroda, otobüste, metrobüste, vapurda, motorda bir araya gelenler mitinge elde bayraklar; sloganlar, şarkılar ve marşlar eşliğinde gittiler.

İlginin yoğunluğu nedeniyle Anadolu yakasında özellikle metro ve Marmaray'da kelimenin tam manasıyla izdiham yaşandı.

Hizmetler yer yer protesto edildi.

İstasyonlarda izdiham

Marmaray'ın Süreyya Plajı istasyonunda bir ara öyle bir yığılma oldu ki, raylara atlayanlar oldu ve 'lütfen raylardan çıkın' anonsları yapıldı.

Maltepe miting alanı, CHP'nin 2017'deki Adalet Yürüşü'nün son durağıydı. 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi CHP'li Muharrem İnce de final mitingini burada yapmıştı.

Ancak bu sefer ortada CHP'lileri aşan bir kitle vardı.

Benzer mitinglerde olandan çok daha fazla oranda başörtülü kadınlar, Kürt gençler, aralarında Ülkücülerle özdeş 'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısı okuyanlar...

Mitingi düzenleyenlerin de özel çabasının katkısıyla (parti bayrağı getirilmemesi gibi çağrılar vs...) bu bir CHP mitingine dönüşmedi.

Zaten adı da miting değil 'İstanbul'a Yeni Bir Başlangıç Buluşması' konmuştu.

Adında "yeni" geçen miting birçok yeniye sahne oldu.

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'Mehter takımından Yaşa Mustafa Kemal Paşa'

Kitle, muhtemelen yeşil zemin üzerine beyaz üç hilalden oluşan sancak taşıyan mehter takımının sahne almasını beklemiyordu.

Ama mehteran 'İzmir Marşı'nı söyleyince, kalabalık coşkuyla parçaya eşlik etti.

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Yine etkinliğin başlarında bir imamın çıkıp dua etmesi de bu tür mitingler için yeniydi.

İmam en güçlü 'Amin' karşılığını Hakkari'de yaşamını yitiren askerleri anarken aldı.

İmam, konuşmasının sonunda El Fatiha deyip kitleyi Fatiha suresini okumaya çağırdığında da katılanların çoğu ellerini açıp dua etti.

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Yenilik vurgulu konuşma

İmamoğlu'nun konuşmasında da bol bol 'yeni' vurgusu vardı.

Yeni başlangıcın beş temelde alandaki anlayış farklılığıyla yapılacağını söyledi İmamoğlu ve bunları özetle şöyle sıraladı:

'İstanbul'e yeni nesil siyaset anlayışı, yeni nesil belediyecilik, yeni nesil yerel demokrasi, yeni nesil yurttaşlık ve yeni nesil toplumsal anlayışı hakim olacak.'

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İmamoğlu konuşmasında sürekli 'ne olursa olsun vazgeçmeyeceğiz' vurgusu da yaptı ve kalabalıktan kendisine zor zamanlarda destek istedi.

Gün içinde yaşanan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na saldırıya da değindi İmamoğlu. Ancak seçtiği cümlelerle, bunun mitingdeki kutlama havasını değiştirmesine izin vermemeye çalıştı.

İmamoğlu'nun en çok alkış aldığı sözlerinden biri, daha önce de söylediği, 'belediyenin artık kişilere, vakıflara, cemaatlere hizmet vermeyeceği' vaadi oldu.

Miting alanına ulaşmak epey çaba sarf eden İstanbul sakinlerinin bu bölgeden ayrılmaları da zaman aldı. Yüzbinlerce kişi dağılırken uzun yollar yürümek zorunda kaldı.

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İstanbul'daki buluşmaya katılanlar mutlu ve umutluydu.

Ancak kimi katılımcılar, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 'Gönül Belediyeciliği Kazandı' pankartlarının asılı durmaya devam ettiği yollardan evlerine dönerken, aralarında şu kaygıyı tartışmıyor değildi: 'Acaba YSK seçimleri iptal eder mi?'