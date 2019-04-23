Kılıçdaroğlu'na saldırı - Ankara Valiliği: 'Çubuk'ta sopalar dağıtıldı' iddiasını doğrulayacak bilgi ya da görüntüye ulaşılamadı
Ankara Valiliği, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Pazar günü saldırı düzenlenen Ankara'nın Çubuk ilçesinde bazı kişilere sopalar dağıtıldığını doğrulayacak bir bilgiye ya da görüntüye ulaşılamadığını açıkladı.
Pazartesi akşamı Ankara Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle:
Daha önce Ankara Valiliği'nin Twitter hesabından Pazar günü yapılan açıklamada "protesto eylemi" ifadesinin kullanılması tartışma yaratmıştı.
Kılıçdaroğlu: Organize linç girişimiydi
BBC Türkçe'ye konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise Ankara Çubuk'ta katıldığı asker cenazesinde kendisine düzenlenen saldırıyı "linç girişimi" olarak nitelendirdi.
Kemal Kılıçdaroğlu, saldırının ardından mahsur kaldığı evde kendisine güvenlik görevlileri tarafından birkaç kez polis kamuflaj giysisi giymesi önerildiğini söyledi.
Kılıçdaroğlu, "Nasıl geldiysem öyle çıkarım" diyerek bunu kesin bir dille reddettiğini açıkladı.
- CHP lideri Kılıçdaroğlu, saldırıyı BBC Türkçe'ye değerlendirdi: Organize linç girişimiydi
- Ankara Emniyet Müdürlüğü: Kılıçdaroğlu'nun cenazeye katılımı yazılı ya da sözlü olarak bildirilmedi
- Kılıçdaroğlu: Bana yapılan saldırı, Türkiye'nin birliğine ve bütünlüğüne yapılmış bir saldırıdır
DHA: Gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i serbest bırakıldı
Öte yandan, Demirören Haber Ajansı (DHA), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan 1'i kadın 9 şüpheliden 8'inin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını bildirdi.
DHA'nın haberine göre, daha önce Türk medyasındaki farklı yayın organları tarafından tutuklandığı duyurulan şüphelilerden, Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün gözaltı süresinin ise uzatıldığını bildirdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cuma günü PKK'lılarla çıkan çatışmada hayatını kaybeden sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı'nın Pazar günü Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Akkuzu mahallesinde düzenlenen cenaze töreninde, bir grubun saldırısına uğramıştı.
Kılıçdaroğlu, gruptan uzaklaştırılarak aracıyla mahallede bulunan bir eve götürülmüş, daha sonra yaptığı konuşmada, "Bana yapılan saldırı, Türkiye'nin birliğine ve bütünlüğüne yapılmış bir saldırıdır" demişti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.