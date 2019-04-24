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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Pazar günü Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı cenaze töreninde yumruk atan Osman Sarıgün, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Osman Sarıgün, savcılık tarafından sorgusunun ardından adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Çubuk Adliyesi'ne götürülen Sarıgün, Nöbetçi Mahkeme'de ifade verdi.

Mahkeme, Sarıgün'ün adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasını kararlaştırdı.

Demirören Haber Ajansı (DHA), Sarıgün'ün adliyeden jandarma ekiplerince arka kapıdan çıkarıldığını bildirdi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre Sarıgün ifadesinde, "Protestolar, Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak yapılan yuhalamalar ve PKK destekçisi olduğuna dair yapılan söylemler beni etkiledi. Ve kalabalıkta Kılıçdaroğlu'nu karşımda görünce sinirlerime hâkim olmayarak, sadece bir kez yumruk attım. Sonra kalabalık beni uzaklaştırdı" demişti.

Telif hakkı AFP Image caption Osman Sarıgün, Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atarken

Diğer 8 şüpheli de serbest bırakılmıştı

Ankara'nın Çubuk ilçesi Akkuzulu Mahallesi'nde, Cuma günü PKK'lılarla çıkan çatışmadah hayatını kaybeden dört askerden biri olan Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı'nın cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı düzenlenmişti.

BBC Türkçe'ye konuşan Kılıçdaroğlu saldırı için "Organize linç girişimiydi" demişti.

Saldırıya ilişkin olarak Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Osman Sarıgün'ün de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı.

Sarıgün'den önce şüphelilerden 3'ü savcılık tarafından, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Anadolu Ajansı, şüphelilerin dışında saldırıya katılanların tespitine ilişkin çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Telif hakkı DHA Image caption Çubuk Adliyesi'ne giderek şikayetçi olan CHP'liler

CHP, Meclis Araştırma Önergesi verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun saldırıya uğradığı sırada yanında bulunan Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, milletvekili Murat Emir ve partili Kenan Nohut, Salı günü avukat Celal Çelik ile birlikte Çubuk Adliyesi'ne giderek şikayetçi oldu. CHP ayrıca saldırıyla ilgili Meclis Araştırma Önergesi de verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na düzenlenen saldırıyla ilgili olarak Salı günü yaptığı açıklamada "Cenazeye giderken dikkat etmemiz gerekiyor" demişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Kılıçdaroğlu'nun saldırı sonrası yaptığı açıklamalar hakkında "Ben bu yalan rüzgarından yoruldum. Adli soruşturma devam ediyor. Şu ana kadar yürütülen soruşturmalar kapsamında hiçbir provokasyon bulgusuna rastlamadım. Bana sorsalardı gitmemelerini tavsiye ederdim" ifadelerini kulanmıştı.

Kılıçdaroğlu ise gazetecilere yaptığı açıklamada saldırıya uğradığı cenaze töreni öncesi herkesle görüştüğünü belirterek; "Aileyle, muhtarla görüşüldü. Kiminle görüşülecek? Herkesle görüşüldü. Daha kiminle görüşülsün arkadaşlar?" diye konuşmuştu.