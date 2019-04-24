Küçükçekmece'de cinsel istismara uğradığı bildirilen 5 yaşındaki kız çocuğu hastanede tedavi altına alındı

Telif hakkı DHA Image caption Küçükçekmece'de protesto gösterisi düzenleyenler

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinin Kanarya Mahallesi'nde cinsel istismara uğradığı bildirilen 5 yaşındaki bir kız çocuğu hastanede tedavi altına alındı.

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan çocuğun amcası Vasfi E., "Olay dün olmuş, benim bugün haberim oldu...Çocuk şu an yoğun bakımda. Çocuğun babası da hasta, yanında bekliyor" dedi.

DHA, ailesinin kanlar içinde kapının önünde bulduğu ve hemen hastaneye götürdüğü çocuğun ameliyata alındığını ve hayati tehlikesinin bulunduğunu bildirdi.

Salı akşamı Kanarya Polis Merkezi önünde toplanan kalabalık, suçlu ya da suçluların bir an önce yakalanmasını talep etti.

DHA, kalabalığın "Çocuğa uzanan eller kırılsın" diye bağırdığını aktarırken, Kanarya Mahallesi'nde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Telif hakkı DHA Image caption Küçükçekmece'de protesto gösterisi düzenleyenlere hitap edilirken

Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler bazı mahalle sakinlerinin ifadelerini aldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü: 5 yaşındaki kız evladımız hastanede gözetim altındadır

Emniyet Genel Müdürlüğü de Twitter hesabından olayla ilgili bir açıklama yaptı.

Telif hakkı TWITTER Image caption Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yaptığı açıklama

DHA'ya göre, olay Salı günü öğlen saatlerinde meydana geldi.

Henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin, evinin önünde oyun oynayan 5 yaşındaki bir kız çocuğunu karşıda bulunan apartman boşluğuna götürdüğü ve ona cinsel istismarda bulunduğu iddia ediliyor.