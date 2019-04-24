Telif hakkı DHA Image caption Mansur Yavaş mazbatasını alırken

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde yüzde 50'den fazla oyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş'ın mazbatasını alarak göreve başlamasının üzerinden 16 gün geçti.

Mansur Yavaş ilk olarak, çoğunluğu AKP ve MHP'li üyelerin oluşturduğu belediye meclisinin oturumlarını halka açtı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesinin kapak fotoğrafı güncellendi, Anıtkabir ve Atatürk silüeti içeren yeni bir fotoğraf eklendi.

Ulus'taki sembolik Atatürk heykeli temizletildi, bu temizliğin "daha sık" yapılması için talimat verildi.

Belediyedeki makam odasında bulunan Atatürk Maskı'na ek olarak bir de Atatürk portresi ekledi.

Yavaş, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinin Batıkent semtinde kimliği belirsiz kişilerin sokak köpeklerini zehirleyerek öldürmesini "vahşet" olarak nitelendirdi, olayın sorumlularının bulunması için Zabıta ve Sağlık Dairesi Başkanlığı'nı görevlendirdi.

Ardından Yavaş'ın talimatı ile eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarından Melih Gökçek'in 17/25 Aralık operasyonları sürecinin ardından TBMM kavşağına yaptırdığı kol saati anıtı kaldırıldı.

Pazartesi günü Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) bağlı bir halk otobüsünün şoförünün araca almak istemediği 65 yaşındaki bir yolcu çıkan arbedede düşerek başından yaralandı. Bunun üzerine Yavaş devreye girdi. ABB'den yapılan açıklamaya göre otobüs garaja çekildi, otobüs şoförü hakkında ise en ağır cezanın verilmesi istemiyle işlem başlatıldı.

@ankarabbld tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Başkanımız Sayın @mansuryavas06, bu üzücü olayla yakından ilgilenerek mağdur vatandaşımızı arayıp, geçmiş olsun dileklerini iletmiş ve olayın sonuna kadar takipçisi olacağını belirterek en kısa zamanda da makamında ağırlayacağını bizzat bildirmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. — Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) 23 Nisan 2019

'Osmanlıspor'a maddi destek Mustafa Tuna döneminde kesildi'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, katıldığı bir televizyon programında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde retina taramasıyla girilen bir oda olduğunu ve Mansur Yavaş'ın da henüz o odaya giremediğini söylemişti.

Bunun üzerine özellikle sosyal medyada, ABB binasında Yavaş'ın bile giremediği gizli bir oda olup olmadığı tartışıldı.

Yavaş'a yakın bir kaynak ise BBC Türkçe'ye konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Olay şu: Mansur Başkan, Tunç Soyer ile asansöre binerken parmak okutulunca 'Binada aşırı güvenlik tedbiri var. Hatta 12. katta göz taraması ile girilen bir yer bile var diyorlar, henüz oraya bakmadım gerçi' diye küçük bir sohbetleri var. Yani, 'Oraya giremedik, girmeye çalışıyoruz' gibi bir durum söz konusu değil."

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Mansur Yavaş'ın Ankara kulüplerinden Osmanlıspor'a belediye tarafından aktarılan kaynağı kestiğine dair bazı haberler de yayımlandı.

Görüşlerini aldığımız Yavaş'ın ekibinden bir kişi ise "Osmanlıspor'a yapılan maddi desteğin kesilmesi zaten bir önceki Belediye Başkanı Mustafa Tuna döneminde hayata geçmiş bir uygulamaydı. Ama sanki bu kesintiyi Yavaş yapmış gibi sosyal medyada bir hurafe gibi yayıldı. Belediyeden Osmanlıspor'a giden bir para zaten yoktu" dedi.

'Bankamatikçi personel' iddiaları

BBC Türkçe'nin konuştuğu bazı belediye çalışanları yerel seçim sonrası yemekhane ve asansör kuyruklarında gözle görülür bir artış olduğunu ve hatta bunun belediyede "asansör krizi" şeklinde tabir edildiğini söyledi.

Bu çalışanlara göre, daha önce hiç görmedikleri kişiler "yeniden çalışmaya karar vererek" belediyeye döndüler, asansörlerde ve yemekhanelerde kalabalığı artırdılar.

Sosyal medyaya yansıyan bazı iddialara göre ABB'de, çalışmadığı halde maaş alan yaklaşık 35 bin "bankamatikçi personel" bulunuyor. ABB'deki bir personel, belediyede toplam 29 bin kişinin çalıştığını söyledi.

Mansur Yavaş'ın ekibine göre de sosyal medyada iddia edilen rakam gerçeği yansıtmıyor. Yavaş'ın ekibi "bankamatikçi personel sayısı"yla ilgili henüz net bir sayı veremiyor. Ancak bu kişilerle ilgili çalışmaların başladığı, tespitleri tamamlandığında sadece maaşlarının kesilmeyeceği, "şu ana dek ödenen paraların da geri alınacağı" bilgisini paylaşıyor.

'Öncelik, temel hizmetlerin aksamaması'

Mansur Yavaş yönetiminin esas gündemi, geçiş sürecinde Ankara'nın ulaşım gibi temel şehir hizmetlerinin aksamaması. "Hemşeri kart" uygulamasının ise Ramazan ayı sonrası hayata geçeceği konuşuluyor.

Yavaş, 8 Nisan'da mazbatasını alıp göreve başlamasının ardından mesaisinin önemli bir kısmını, daire başkanlıklarından işleyişe dair bilgi alarak geçirdi.

Başkanlığını yaptığı belediye meclisinin ikinci oturumunda ise Yavaş, AKP ve MHP'li üyeler belediye şirketlerinin bütçelerinin belediye meclisi tarafından yönetilmesi ve denetlenmesiyle ilgili önerge sunmuş ancak Yavaş önergeyi "kanuna ve hukuka aykırı olduğu" gerekçesiyle reddedip iade etmiş ve oylamaya sunmamıştı.

Yavaş, "İdare hukukuna göre, büyükşehir belediyesi ve bağlı kuruluşları ile işletmelerin etkin ve verimli yönetilmesini sağlamak belediye başkanına verilen yetkidir. Büyükşehir belediyesi ve bağlı kuruluşları ile işletmelerin bütçe tasarıları, bütçe değişiklik önerileri ve bütçe değişiklikleri, büyükşehir belediye başkanının şahsına ait görevdir. Bu görev belediye meclisine ait değildir" demişti.

BBC Türkçe'nin konuştuğu kaynaklar, mali faaliyetleri incelenen belediye şirketleriyle ilgili adımların yaklaşık 2-3 ay içerisinde belediye yönetiminin esas gündemini oluşturacağını söylüyor.

Hiçbir zaman yasama yürütmenin yetkisine el koyamaz. Bu anayasaya ve kanunlara aykırıdır. Belediye başkanının temsil yetkisini de kimse alamaz. Bunu bana Ankara halkı vermiştir. Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı

Mansur Yavaş'ın normalde her ay 5 gün süren belediye meclisi oturumlarını tek günde tamamlama kararı aldığı da konuşuluyor.

Yavaş'ın bu kararı almasındaki sebebin, belediye meclisi üyelerinin maaşlarına ek olarak her oturum günü başına prim almaları olduğu belirtiliyor.

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'Sadece birkaç daire başkanı değişti'

Mansur Yavaş'ın ekibi, belediye memurlarının neredeyse tamamının görevine devam ettiğini, sadece birkaç daire başkanlığında görev değişikliği yapıldığını söylüyor.

Belediyenin güvenliğinden sorumlu firmanın genel müdürünün değişmesi ve birkaç daire başkanının istifası dışında çoğu daire başkanının da göreve devam ettiği belirtiliyor.

Eski Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın bazı çalışmaları, Yavaş'ın ekibi tarafından da takdir görmüş.

Tuna'nın "belediyenin kasasını toparlayabilmek için" başkanlığı süresince basın yayın organlarına reklam verme çalışmalarına ara vermiş olması, takdir edilen uygulamalar arasında yer alıyor.