Image caption İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinin Kanarya mahallesi

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinin Kanarya mahallesinde cinsel istismara uğradığı bildirilen 5 yaşındaki kız çocuğu Çarşamba günü hastaneden taburcu edildi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmayla ilgili olarak gizlilik kararı alındı.

İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi, çocuğun beyanının Çocuk İzlem Merkezi'nde bulunan uzmanların ve avukatların eşliğinde alındığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kız çocuğuna ve ailesine gerekli psikolojik desteğin verileceğini, ilgili hukuki sürecin takip edileceğini duyurdu.

BBC Türkçe'ye konuşan emniyet kaynakları, olayın Pazartesi günü saat 14:00 civarında gerçekleştiğini, ilgili güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiğini fakat henüz somut bir bulguya varılamadığını söyledi.

Kız çocuğunun akrabaları da, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu ancak ailenin psikolojik durumu hakkında birşey söyleyemeyeceklerini belirtti.

5 çocuklu ailenin, yaklaşık bir ay önce bir bebeklerinin daha dünyaya geldiği öğrenildi.

'Ailecek yıkıldık'

Kız çocuğunun yakın bir akrabası, çocuklar sokakta oyun oynarken, bazı kişilerin "Gelin para vereceğiz" diyerek dikkatlerini çekmeye çalıştığını, çocuklar kabul etmeyince de onları zorla evlerinin karşısındaki binanın arkasında bulunan beton alana çekip, 1-2 saat orada tuttuğunu söyledi.

Image caption İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinin Kanarya mahallesi

Çocuğun amcasının kızı da, "Annesi de merak ediyor zaten. Sonra kuzenimin zili çalıyor ama yukarı çıkamıyor. Annesini görür görmez 'Kötü adamlar beni dövdü' diyor. Cinsel istismara uğradığı anlaşılınca da apar topar hastaneye götürüyorlar. Bu konuda elimiz kolumuz bağlı. Yapacak hiçbir şeyimiz kalmadı, ailecek yıkıldık" dedi.

Sokakta oyun oynayan diğer çocuklardan birinin dayısı ise 5 yaşındaki erkek yeğeninin cinsel istismara şahit olduğunu ve sonrasında kaçarak uzaklaştığını söyledi ve ekledi:

"Yeğenim komşuya haber veriyor sonra, 'Birileri bize terbiyesizlik etti' diyor. Komşu da mağdur olan kız çocuğunun annesini arıyor. Sonrasında da zaten ne olduğunu anlıyoruz" dedi.

Kanarya mahallesi sakinleri, sokakta birçok kişinin sürekli pencerede olduğunu fakat olayın yaşandığı sırada sokakta çalışan işçilerin de yemek arasında olduğunu ve kimsenin bir şey görmeyip duymadığını söylüyor. Saldırgan ya da saldırganların çevreyi yakından tanıdıklarını, böylelikle özellikle sokağın boş olduğu bir vaktin seçildiğini düşünüyorlar.

İsmini vermek istemeyen bir mahalle sakini, "Saldırgan, bunu bilen biri. Ustanın burada olmadığını biliyor, okul saati olduğunu biliyor. Bu cani aramızda" dedi.

Bir mahalleli de, "Biz çocukları ne yapacağız? Sokağa bile çıkaramayacağız. Devlet sahip çıkamadıktan sonra" diyerek tepkisini dile getirdi.

Image caption İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinin Kanarya mahallesi

'İdam isteriz'

Kız çocuğunun ailesinin yaşadığı ev ve Kanarya Polis Merkezi önünde bekleyen akrabalar, aile yakınları ve komşular, suçluların bir an önce yakalanmasını talep etti.

Mahallenin çocuklarının da yaşananlardan etkilendikleri görüldü.

İlkokul çağındaki onlarca çocuk "İdam isteriz" ve "Çocuğa uzanan eller kırılsın" sloganları atarak ellerinde pankartlar ile eylem yaptı.

Küçükçekmece'de cinsel istismara uğradığı bildirilen 5 yaşındaki kız çocuğu hastanede tedavi altına alındı