Rabia Naz'ın ölümü: Dosyaya kısıtlılık kararı getirildi

Görele Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle, Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili soruşturmada, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebileceği gerekçesiyle, tarafların dosyayı incelemesi ve belgelerden örnek alması hakkı kısıtlandı.

Vatan ailesinin avukatı Emel Bodur Kılıç, BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada, kendilerine gerekçe olarak Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 153'üncü maddesinin sunulduğunu, bu gerekçenin de kendisine intihar iddiasından uzaklaşıldığı ve cinayet şüphesine yoğunlaşıldığını düşündürttüğünü söyledi.

Kılıç, bunun nedenini şöyle açıkladı:

"CMK'nın 153'üncü maddesinde hangi suçlarda bu kararın alınabileceği açık. Maddenin 2'inci fıkrasının A bendinde kasten adam öldürme, yani cinayet suçuna yer verilmiştir. Bu, dosyanın cinayet şüpheleri üzerinde yoğunlaştığını gösteriyor."

Kılıç, baba Şaban Vatan'ın "örtbas" iddiaları ışığında kararı nasıl değerlendirdiğini sorduğumuzda, "Maalesef kamuoyuna yansıyan duyarlılık dikkate alındığında, kamuoyunu susturmak için bir çaba olabilir mi diye endişelenmiyor değilim" şeklinde yanıt verdi.

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 153. Maddesine göre; savunma avukatının dosya içeriğini inceleme veya belgelerden örnek alma yetkisi, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek ise cumhuriyet savcısının istemi üzerine hâkim kararıyla bazı suçlara ilişkin soruşturmalarda kısıtlanabiliyor.

Bu suçlar arasında kasten öldürme, cinsel saldırı, cinsel istismar, uyuşturucu ticareti, suç örgütü kurma, devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suçlar ve casusluk bulunuyor.

Telif hakkı Emel Bodur Kılıç Image caption Vatan ailesinin avukatı Emel Bodur Kılıç

Kılıç: Bilirkişi raporu için belge verilmemesi hukuka aykırı

Hafta başında Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesi'nin raporuna itiraz sürecinde özel mütalaa almak için bazı CD'leri talep ettiklerinde durumu öğrendiklerini anlatan Kılıç, "Savcılık makamı bize sözlü olarak 'dosyada gizlilik kararı aldık, bu CD'leri veremeyiz' dedi" diye konuştu.

Kılıç, kararın gerekçesini talep ettiklerinde, kendilerine bunun yazılı olarak da iletildiğini kaydetti.

Bilirkişi raporlarının bu kısıtlama kapsamına giremeyeceğini söyleyen Kılıç, "Bu CD'ler bilirkişi raporlarına bir dayanak oluşturuyor. Aynı zamanda (CD'ler) gizlilik kararından önce elde edilmiş donelerdir. Verilmesi gerekir. Bu talebimizin reddedilmesi hukuka aykırı" dedi.

Avukat Kılıç, basında çıkan haberlerin aksine, kararın "dosyaya erişim yasağı" değil "dosyaya gizlilik kararı" getirildiği anlamına geldiğini savundu, ayrı bir erişim yasağı getirildiyse bu bilginin kendilerine iletilmedini kaydetti.

Anadolu Ajansı, "hem kamuoyu hem de sosyal medyadaki bilgi kirliliğinin önlenmesi, soruşturmanın daha sağlıklı yürütülmesi amacıyla" savcılığın talebi üzerine mahkeme tarafından dosyaya erişim yasağı kararı alındığını duyurmuştu.