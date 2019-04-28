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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) 31 Mart yerel seçimleri sonrası Ankara-Kızılcahamam'da düzenlenen değerlendirme kampının kapanış toplantısında konuştu. Erdoğan, "Seçimlerde kendilerine verilen imkanı kullanamayanlar nöbeti devretmeyi kabullenmek zorunda" dedi.

"Kendisini ülkesinden ve partisinden büyük görerek bu yolda yürümeye kalkanlar baştan kaybetmiştir" diyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer bizler bu tür insanlarla beraber oturup kalkarsak bunun bedelini halk bize ağır ödetir. Elim kirlenir diye vatandaşın elini sıkmayan bir belediye başkanımız varsa kaybeder ve kaybetti."

Ramazan sonrası "başarı sırasına göre tüm illeri dolaşacağını" açıklayan Erdoğan, "Milletimiz ve siyaset son dönemde yoruldu. Önümüzdeki dönemi tamamen icraata odaklanarak geçirmek zorundayız" diye konuştu.

İstanbul seçimleri için kritik hafta

Erdoğan, haftasonu AKP'nin Kızılcahamam'daki kampında yerel yöneticiler ve teşkilatın üst yönetimleriyle bir araya geldi.

Cumartesi günü kampın açılış konuşmasında Erdoğan, partililere "İstanbul ve Ankara'da aslında kaybetmedik, tam tersine kazandık" diye seslendi, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yönelik itiraz süreçlerinin de devam ettiğine dikkat çekti.

Millet İttifakı'nın Cumhuriyet Halk Partisi'li (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Belediye Başkanı seçilerek mazbatasını aldı.

Ancak İstanbul'daki seçim sonuçlarının kesinleşmesi süreci halen devam ediyor.

YSK, İstanbul seçimlerine ilişkin itirazlarla ilgili kararını en geç 3 Mayıs Cuma günü açıklayacak.

Kılıçdaroğlu'na tepki: Çubuk'ta sana kol kola gezdiklerin saldırdı, başkası değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında geçtiğimiz hafta Ankara-Çubuk'ta bir asker cenazesinde saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve partisine de yüklendi.

Saldırıyı daha önce "açık bir dille kınadıklarını" söyleyen Erdoğan, asıl olarak "Şehit yakınlarının ve koskoca bir ilçe hakının taciz ve tariz edilmesine" karşı çıktıklarını söyledi.

Erdoğan "'Terör örgütünün güdümündeki parti ile birlik olursanız şehitlerimizin kemiklerini sızlatırsınız' diyoruz. Çubuk'ta vatandaşlarımız zaten yaralı, onları taciz edeceksin... Sana kol kola gezdiklerin saldırdı, başkası değil " ifadelerini kullandı.

CHP: İktidarın bu suçu sıradanlaştırması masum değildir

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak ise Erdoğan'ın bu açıklamaları sonrası onu "suçu sıradanlaştırmaya" çalışmakla suçladı.

Öztrak, "Kimse bize şehit cenazelerine gitmeyin demeye cürret edemez" dedi.

Erdoğan Cumartesi günü kampta yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu'nu cenazeye "istismar" için gitmekle suçlamıştı.

Kılıçdaroğlu, Çubuk'ta PKK'lılarla yaşanan çatışmada hayatını kaybeden 4 askerden biri olan sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı'nın cenazesine katılmış, burada bir grubun saldırısına uğramıştı.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na Ankara'da cezanede saldırı

CHP lideri, iktidar sözcülerinin "protesto" açıklamalarının tersine, yapılan saldırıyı "organize bir linç girişimi" olarak nitelemişti.