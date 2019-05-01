Casus balinalar ilk değil, gizli görevler için kullanılan birçok hayvan var

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Casusluk yapmanın ilk kuralı: Casus gibi görünme!

Norveç açıklarında görünen beyaz balina, bu kurala uyuyordu.

Ancak çok acemice bir hata yaptı: Üzerinde, Norveçli balıkçıların şüphelenmesine yol açacak şekilde bir techizat ve rusya'nın Saint Petersburg şehrinden geldiğini belirten bir etiket vardı.

Rusya casusluk iddialarını reddediyor. Balina da şimdiye kadar sessiz kalmayı tercih etti.

Bu son olayda gerçek ne olursa olsun, hayvanlar ilk kez casus olarak kullanılmıyor.

Kedicik Operasyonu

Kedilerle ilgili bildiğimiz bir şey varsa o da istediği şeyleri istediği zaman yapmalarıdır.

Ne düşündüklerini ve bir sonraki adımlarını asla tahmin edemeyeceğimiz kediler, belki de bu sebeple CIA'in saha operasyonları için en çok tercih ettiği hayvan.

1960'larda, toplamda 14 milyon dolarlık bir proje kapsamında kedilerin üzerinde dinleme cihazı yerleştirildiği belirtiliyor.

Rus istihbaratına girip sessizce dolaşan kediler olduğunu bilen CIA'ın bu projesi, dinleme cihazı takılan bir kedinin ABD'deki Sovyet Rusya büyükelçiliği önünde bir araba tarafından ezilmesi sebebiyle başarısızlıkla sonuçlandı.

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Kundakçı yarasalar

Sessiz, karanlıkta çalışan ve çoğunlukla gizli mağaralarda yaşayan yarasalar da, bir ajanda olması gereken bütün özellikleri taşıyor.

İkinci Dünya Savaşı sırasında bir dişçi, bir milyon yarasaya minik yangın bombası yerleştirilmesi fikrini geliştirmişti.

Yarasaların Japonya'ya havadan bırakılması ve birçok yerde yangınlar başlatması planlanıyordu. Birçok deneme yapıldı, ancak bu denemeler sırasında bir uçak hangarında yangın çıkınca, fikir hiçbir zaman gerçekleştirilmedi.

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Dinleme yapan gerçek böcekler

2008'de New Scientist dergisi, üzerine makine yerleştirilen böceklerin sinirlerine de kablolar yerleştirilmesini ve bu sayede böceklerin hareketlerinin kontrol edilmesi üzerine ABD Gelişmiş Savunma Araştırma Projeleri Ajansı'nın çalıştığını bildirdi.

Düşmanın gizli alanlarına uçacak ve üzerinde dinleme cihazı bulunan böceklerin geliştirilmesi, boş bir umuttu.

Sadece böcek ya da sinekler değil, güvercinler için de bu çalışma yapıldı.

Ancak nihayet, gerçek bir böcek gibi gözüken makinelerin oluşturulmasına karar verildi.

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Haksız yere suçlanan hayvanlar

Hayvanların casus olarak kullanılması, yıllardır tanık olduğumuz bir durum. 1. Dünya Savaşı'nda mesaj taşıyan güvercinler, denizaltı araştırmalarında ABD, Rusya ve İsrail tarafından kullanılan yunuslar…

Ancak yanlışlıkla düşman hatlarına giden masum hayvanların casuslukla suçlandığına da tanık olduk.

2007'de İran ordusu, 14 casus sincapı nükleer tesislerin yakınlarında yakaladığını duyurdu. Sonrasında bir açıklama yapılmadı.

Kuşlar da istihbarat servislerinde birçok kez paranoyaya sebep oldu.

2013'te bir leyleği yakalayan Mısırlı yetkililer, kuşun gagasında şüpheli bir paket taşıdığını söyledi.

Ancak gagasındaki sadece bir etiketti. Fransız bilim insanlarının leyleklerin göç yolunu izlemek için taktığı bir etiket…

Hartlepool limanındaki maymun

Bu leylek de sincaplar da masum olduğunu kanıtlayabildi. Ancak İngiltere'nin kuzeydoğusundaki Hartlepool limanında bulunan maymun, derdini anlatamadan idam edildi.

Napolyon savaşları sırasında İngiltere açıklarında batan bir gemiden kurtulan maymun, Hartlepool limanına ulaşmıştı.

Kasabalılar daha önce hiç bir maymunla ya da Fransızla karşılaşmamıştı. Maymunun bir Fransız ajanı olduğuna, çıkardığı seslerin de Fransızca olduğuna karar veren kasabalılar, sahilde maymunu asarak öldürdü.

Norveçli uzmanlar: Rus donanması casus balina kullanıyor olabilir