Taksim Meydanı'na çıkan yollar trafiğe kapatıldı

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İstanbul Valiliği, 1 Mayıs kutlamaları için sendikalara ve işçi örgütlerine Bakırköy Cumartesi Halk Pazarı Alanı'nı gösterirken, kutlamalara kapatılan Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen grupların engellenmesi amacıyla polis geniş önlemler aldı.

Taksim Meydanı'na çıkan Tarlabaşı Bulvarı, Gümüşsuyu Caddesi, Sıraselviler Caddesi ve Halaskargazi Caddesi kapatıldı. Metronun da Taksim Meydanı çıkışının kapalı olduğu görüldü.

Salı gününden itibaren çalışmalara başlayan polis, Gezi Parkı çevresi, Taksim Cumhuriyet Anıtı önü, İstiklal Caddesi girişini bariyerlerle kapattı.

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Meydana giriş çıkışlar bariyerlerin aralarında bırakılan boşluklardan kontrollü olarak sağlanıyor. Polisin sabah saatlerinde Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'nın tamamen boşaltacağı öğrenildi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından 1 Mayıs'ı Taksim Meydanı'nda kutlamak için yapılan başvuru da İstanbul Valiliği tarafından reddedildi.

Nisan ayında hepsi adına yapılan ortak açıklamayı okuyan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "1 Mayıs miting değildir. 1 Mayıs dünyanın her tarafında, beş kıtada yüzlerce ülkede kutlanan, işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günüdür" demiş ve "1 Mayıs'ta Taksim'de olmanın kendilerine verilmiş hukuki bir hak olduğunu" söylemişti.

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İstanbul 1 Mayıs Koordinasyonu, Taksim yasağı nedeniyle 1 Mayıs'ı Bakırköy'de kutlama kararı aldı.

Bazı sendikalar ve işçi örgütleri ise, 1 Mayıs'ta Taksim'e çıkma çağrısı yaptı.

Beşiktaş Meydanı ve Barbaros Bulvarı çevresinde de çok sayıda polis ekibi sabahın erken saatlerinden itibaren geniş güvenlik önlemi aldı.

Beşiktaş ve çevresinde çevik kuvvet ekiplerinin yanı sıra çok sayıda yunus ekipleri de hazır bekletiliyor. Meydan ve bulvara çıkan yollara Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) konuşlandırıldı.

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Erdoğan: Provakasyonlardan uzak kutlanmasını diliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, 1 Mayıs için yayımladığı mesajda, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün anlamına uygun şekilde, provokasyonlardan uzak bir bayram havasında kutlanmasını diliyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum" dedi.

1977'de Taksim Meydanı'ndaki 1 Mayıs kutlamalarında yaşanan olayların ardından meydan kutlamalara kapatılmış, ilk kez 2010'da izinli olarak 1 Mayıs'ta yeniden kutlama yapılmıştı.

Ancak 2013'te yeniden yasaklandı.

2017'de de kutlamalar Bakırköy'de yapılmıştı.