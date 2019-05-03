Enflasyon Nisan ayında yüzde 19,50 oldu

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre enflasyon Nisan ayında yıllık bazda yüzde 19,50 olarak gerçekleşti.

Reuters'ın anketinde beklenti Nisan enflasyonunun yüzde 20,33 olacağı yönündeydi.

Enflasyon aylık bazda ise yüzde 1,69 artış gösterdi.

2017'den bu yana enflasyonun seyri

Gıda enflasyonu ise yıllık bazda yüzde 31,86 artış gösterdi. Gıda fiyatları bir önceki aya göre ise yüzde 1,40 oranında arttı.

Geöen ay gıda fiyatlarındaki artışı ev eşyası ve sağlık alanındaki fiyat artışları takip etti.

En hızlı fiyat artışının yaşandığı ürün grupları (Nisan enflasyonu yıllık değişimler, %)

Üretici fiyat endeksinde (ÜFE) yıllık bazdaki artış ise yeniden yüzde 30 seviyesinin üzerine çıkmış durumda. Nisan'da ÜFE yüzde 30,12 artış kaydetti.

Aylık bazda en fazla fiyat artışı yüzde 5,29 ile enerji alanında gerçekleşirken, ara malı fiyatları aylık bazda yüzde 2,54 arttı.

Londra merkezli varlık yönetimi şirketi BlueBay Capital'dan piyasa stratejisti Tim Ash, yatırımcılara gönderdiği bilgi notunda enflasyon verisinin beklentilerin altında kalmasının sürpriz olduğunu ifade etti ve "İç talebin yavaşlamış olması enflasyondaki mevcut seyri desteklemiş gibi gözüküyor... TL'de yaşanan kademeli değer kaybı karşısında enlasyondaki gerilemenin ne kadar kalıcı olacağı ise henüz net değil" dedi.