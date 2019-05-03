TGC ödülleri sahiplerine verildi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) 2018 Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde sahiplerine verildi.

BBC Türkçe, İnternet Haber ve İnternet Röportaj dallarında iki ödüle lâyık görüldü.

Selin Girit, törende "Türkiye'de Deizm Tartışması: Muhafazakar Gençlik Dinden Uzaklaşıyor mu?" başlıklı haberiyle İnternet Röportaj dalındaki ödülünü aldı.

İrem Köker'in 12-13-14 Eylül 2018 tarihlerinde yayımlanan "ABD Diplomatik Belgelerinde 12 Eylül" başlıklı haberi, İnternet Haber dalında ödül kazandı.

Törende İrem Köker'in adına ödülü Selin Girit aldı.

Törende ödül alan gazeteciler, teşekkür konuşmalarında Türkiye'de basın özgürlüğüne ilişkin sorunlara dikkat çekti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri, 1959 yılından bu yana dağıtılıyor.

TGC tarafından bu yılki ödüllere lâyık görülenlerin tam listesi ise şöyle:

BASIN

HABER:

Siyasal: Fırat Alkaç-Eyüp Serbest Hürriyet Gazetesi'nde 23 Ekim 2018 tarihinde yayınlanan "Sır Mercedes'i Nasıl Bulduk" başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu.

Ekonomi: Hazal Ocak Cumhuriyet Gazetesi'nde 26-27 Ekim 2018 tarihlerinde yayınlanan "Emsalsiz İhanet" başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu.

Toplum: Dinçer Gökçe Hürriyet Gazetesi'nde 18 Ocak 2018 tarihinde yayınlanan "Türkiye'nin Utanç Listesi" başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu.

Eğitim: Seyhan Avşar Cumhuriyet Gazetesi'nde 22 Eylül 2018 tarihinde yayınlanan "Devlet Okulunda Öğretmen Borsası" başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu.

Sağlık: Mert İnan Milliyet Gazetesi'nde 7-8-9 Şubat 2018 tarihlerinde yayınlanan "Halk Sağlığına Asbest Darbesi" başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu.

Kültür Sanat : Aysel Alp Hürriyet Gazetesi'nde 3 Kasım 2018 tarihinde yayınlanan "Peri Bacaları Şaştı Bu işe" başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu.

Spor: Atilla Türker Habertürk Gazetesi'nde 5 Nisan 2018 tarihinde yayınlanan "Karabükspor'u Böyle Bitirdiler" başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu.

Köşe Yazısı: Sedat Ergin Hürriyet Gazetesi'nde 24 Şubat 2018 tarihinde yayınlanan "Gazeteciler Darbecilikle Suçlanmasınlar Diye..." başlıklı yazısıyla ödüle değer bulundu.

Araştırma: İlker Akgüngör Vatan Gazetesi'nde 15-20 Ekim 2018 tarihlerinde yayınlanan "364 No'lu Esir" başlıklı araştırmasıyla ödüle değer bulundu.

Röportaj- Söyleşi: Ceren Çıplak Drillat-Süleyman Tosunoğlu Cumhuriyet Gazetesi'nde 8-9 Aralık 2018 tarihlerinde yayınlanan "Sarı Yelekliler" başlıklı röportajıyla ödüle değer bulundu.

Sayfa Düzeni:

a- Birinci Sayfa Düzeni: Sinan Alemdar Star Gazetesi'nde 6 Mart 2018 tarihinde yayınlanan birinci sayfasıyla ödüle değer bulundu.

b- İç Sayfa Düzeni: Nevzat Akdere Posta Gazetesi'nde 20 Kasım 2018 tarihinde yayınlanan 7.sayfasıyla ödüle değer bulundu.

Karikatür: Bu dalda başvurular arasında ödüle değer eser bulunamadı.

Fotoğraf: Selahattin Sönmez Hürriyet Gazetesi'nde 30 Ekim 2018 tarihinde yayınlanan "Cumhuriyet Aşkı" konulu fotoğrafıyla ödüle değer bulundu.

TELEVİZYON-RADYO

TV Haber Dalında

Damla Söken ve Ayhan Dursun 18 Ekim 2018 tarihinde FOX TV'de yayınlanan "İhalesiz Et" başlıklı TV haberiyle ödüle değer bulundu.

TV Haber Araştırma Dalında

Serkan Tahmaz 30-31 Mart 2018 tarihinde Habertürk TV'de yayınlanan "Türkiye'de Sürdürülebilir Balıkçılık: Deniz Bitti" başlıklı haber dosyasıyla ödüle değer bulundu.

TV Haber Program Dalında

Kenan Taş 6 ve 13 Ekim 2018 tarihlerinde CNN TÜRK'de yayınlanan "5N1K: Venezuela Özel Dosyası" konulu haber programıyla ödüle değer bulundu.

TV Belgesel Dalında

Cem Fakir 10 Kasım 2018 tarihinde CNN TÜRK TV'de 32.Gün Programında yayınlanan "10 Kasım 1938: Atatürk'ün Son Yolculuğu" adlı belgeseliyle ödüle değer bulundu.

TV Kültür Sanat Dalında

Bora Talat Boyacı ve Yağız Şenkal 20-21 Ekim 2018 tarihlerinde NTV'de yayınlanan "Ara Güler-Islık Çalan Adam" programıyla ödüle değer bulundu.

TV Spor Dalında

Orhan Ayhan 3 Mayıs 2018 tarihinde TRT Spor TV'de yayınlanan "Musolini Kupası" başlıklı programıyla ödüle değer bulundu.

TV Kamera Çalışması Dalında

Berkcan Tuğu 2 Ağustos 2018 tarihinde FOX TV'de yayınlanan "Omuz Omuza" başlıklı görüntüleriyle ödüle değer bulundu.

Radyo Haber - Program Dalında

Esin Yolçınar 15 Haziran 2018 tarihinde TRT Radyo 1'de yayınlanan "Karanlık Meseleler" adlı programıyla ödüle değer bulundu.

İNTERNET

İnternet Haber dalında

İrem Köker 12-13-14 Eylül 2018 tarihlerinde www.bbc.com.tr internet sitesinde yayınlanan "ABD Diplomatik Belgelerinde 12 Eylül" başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu.

İnternet Röportaj dalında

Selin Girit 20 Nisan 2018 tarihinde www.bbc.com.tr sitesinde yayınlanan "Türkiye'de Deizm Tartışması: Muhafazakar Gençlik Dinden Uzaklaşıyor mu?" başlıklı röportajıyla ödüle değer bulundu.

İnternet Özgün Köşe Yazısı

Bu dalda başvurular arasında ödüle değer eser bulunamadı.