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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada İstanbul seçimlerine ilişkin muhalefeti eleştirdi, 'şaibe ve yolsuzluk' olduğunu söyleyip "Vatandaşım bana soruyor, bu seçim yenilenmeli" dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise "Ortada bir oyun da şaibe de yok ortada hazımsızlık var" yanıtını verdi.

"Biz hiçbir zaman milletin iradesinin üzerinde bir irade tanımadık tanımayacağız. Bütün çabamız, yolsuzluklarla, hukuksuzluklarla. 31 Mart'ı kurban etmek istemiyorum" diyen Erdoğan, muhalefeti de Yüksek Seçim Kurulu'nu (YSK) tehdit etmekle suçladı.

Erdoğan'ın konuşmasında İstanbul seçimlerine ilişkin öne çıkan ifadeler şöyle:

"Vatandaşım bana soruyor bu seçim yenilenmeli. Dünyanın her yerinde yarım puan bir puanla olan yerlerde bile seçimler yenilenmiştir. 1970lerde buna benzer bir YSK, bu tür karar almıştır. Kalkı ki burası bir kasaba değil, İstanbul."

'Yolsuzluklar var'

"İstanbul'da bir oyun var, yolsuzluklar var. Ben bir genel başkan olarak, halkımın oyunun arkasını takip etmek, onun sonucunu kovalamak zorundayım. Ben bugüne kadar konuşmadım, hep sustum. Vurun abalıya dediler. Ama artık yetti. Burada bir şaibe var, yolsuzluk var, açık ortada. Gidelim millet, milli irade nasıl bir karar veriyorsa başımız gözümüz deriz kabulleniriz."

"Bizim şu anda buradaki gayretimiz sadece YSK'nın bu şaibeyi ortadan kaldıracak milli iradeye bu zemini hazırlamaktır. Ortada bir yolsuzluk var şaibe var bu yolsuzluğun ortadan kaldırılması hem YSK'yı aklayacaktır. Hem de milletimizi rahatlatacaktır."

"Bizim hayatımız desteğini ve gücünü milletinden almayan güçlerle mücadele ile geçmiştir. Tayyip Erdoğan'ın hakkı olmayan bir seçimi almaya çalıştığını iddia etmek bize yapılmış en büyük bühtandır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, belgelerin YSK'ya teslim edildiğini ve artık YSK'nın kararını beklediklerini söyledi ve CHP'yi şu sözlerle eleştirdi:

"CHP'nin gerçek yüzünü milletten saklamaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Yine söylüyorum bu bir beka meselesidir."

"Kandil'den nasıl talimatların verildiğini gördünüz. Daha şimdi bile söylediklerini Kürdistani heyetlerimiz kazandı diyor. Söyleyen kim; eş başkanları.. Biz bunu kabul mü edeceğiz. Beka meselesi ortadayken 'Kürdistani' sözlerine sesimizi çıkarmayacak mıyız?"

"Cumhur ittifakı yeni dönemin lokomotifi olmayı sürdürecektir. Siz bizim ittifakımızı bozamayacaksınız. Biz sayın Bahçeli ile nasıl şimdiye kadar geldiysek bundan sonra da yolumuza devam edeceğiz. Ekonomiden adalete kadar her alanda yapısal reformların hazırlıklarını yapıyoruz."

CHP'den 'şaibe' suçlamasına yanıt: Şaibe yok, hazımsızlık var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Ortada bir şaibe ve yolsuzluk var. Bu yolsuzluğun ortadan kaldırılması ve hem YSK'yı aklayacaktır hem de milletimizin gönlü ferah hale gelecektir" sözlerine tepki gösteren CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Ortada bir oyun da şaibe de yok ortada hazımsızlık var. YSK'yı zan altına almaya başladılar. YSK'yı baskı altına almayı bırakın. CHP hedef gösteriliyor, partimize kara çalmaktan vazgeçmiyorlar" dedi.

Öztrak, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"YSK'yı zan altına da almaya başladılar. Bir yandan biz YSK'yı tehdit etmiyoruz diyorlar, YSK'yı zan altında bırakıyorlar. 16 Nisan referandumunda, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçiminde sorun yok. Ama bir tek vatandaşın kendilerine vermediği Ekrem İmamoğlu'na verdiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde sorun var. Seçimde yolsuzluk varsa onu gücü elinde tutanlar yapar. İnceleniyor, aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı sayılıyor. Maddi temeli olan hiçbir iddia ortaya çıkmıyor. Bir türlü Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanlığı'yla ilgili itirazları durmuyor. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı seçim yenilemesi için yeni kriter ortaya koymuş. Yarım puan fark olursa seçim yenilenir... Artık şu kılavuzları değiştirsin. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir seçim hukuku yok. Bush, Al Gore karşısında 500 oyla kazandı.

Kılıçdaroğlu: Devlet eliyle yasa dışı deliller

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cuma günkü açıklamasında YSK'ya seslenip "Karar hangi gerekçe ile açıklanmıyor" diye sormuştu.

Kılıçdaroğlu, "Devletin gücünü arkasına almış sahte delil üretiyorlar, devletin gücünü arkasına almış seçimi iptal ettirmek için her türlü kumpası, tezgâhı hazırlıyorlar" dedi ve YSK'ya ilişkin şunları söyledi:

"YSK, seçimde kaybedenlerin devletin gücünü kullanarak ürettikleri yasa dışı delilleri elinin tersiyle itmek zorundadır. YSK iktidar sahiplerinin YSK üzerinde kurdukları baskılara boyun eğmemek zorundadır. Eğer YSK egemenlerin yaptığı baskıya boyun eğerse orası YSK olmaktan çıkar, güçlülerin talebini yerine getiren bir organa dönüşmüş olur. YSK, 'demokrasi değil, seçimsiz bir Türkiye istiyoruz' talebini reddetmek zorundadır."