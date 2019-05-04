Hakkari'de üç asker hayatını kaybetti

Telif hakkı Getty Images (ARSIV)

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye-Irak sınırında sürdürdüğü operasyonlar kapsamında Hakkari'de üç askerin hayatını kaybettiği açıklandı.

Askerlerin, sınır bölgesine Irak'ın kuzeyinden yapılan havan atışları sonucu hayatlarını kaybettiğini duyuran Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bugün Hakkâri sınır bölgesindeki bir üs bölgemize de PKK/YPG'li teröristler tarafından Irak kuzeyinden yapılan havan atışları neticesinde 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır" dendi.

Bakanlık, bölgenin ateş altına alındığını ve hava harekâtı ile desteklenen operasyonlar başlatıldığını ifade etti.