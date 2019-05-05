Telif hakkı DHA Image caption MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti olarak İstanbul'da seçimin yenilenmesinden yana olduklarını söyledi. Bahçeli, "Demokrasiye leke sürülmesine, milli iradenin karartılmasına sessiz kalamayız" dedi.

Devlet Bahçeli bugün yaptığı açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde pek çok kuşku ve karanlık nokta olduğunu, sandıklarda usulsüzlükler yapıldığına diar iddiaların Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunulduğunu söyledi.

Bahçeli, "Şaibeler, organize usulsüzlükler maalesef vahim tartışmalara neden olmuştur. YSK'nın birkaç gün içinde bir karara varacağı anlaşılmaktadır. Parti olarak İstanbul'da seçimin yenilenmesinden yanayız" dedi.

Elbette YSK'nın vereceği karara saygı göstereceklerini belirten Bahçeli'nin açıklamasında şu ifadeler de yer aldı:

"Bu kararın da maşeri vicdana uygun olacağı inancındayız. Beklediğimiz gibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Maltepe ve Büyükçekmece Belediye Başkanlığı seçimleri tekrarlanırsa, ki hukuken ve ahlaken olması gereken de budur, o zaman seçim gününe kadar İstanbul'da bulunacağım, karargahımızı İstanbul'da kuracağım. Yani İstanbul'a mitili atacağım" dedi.

'CHP bu tarihi hatadan dönmelidir'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklamasında Cumhuriyet Halk Partisi'ne de (CHP) İstanbul seçimlerinin itiraz süreciyle ilgili eleştirilerinden dolayı tepki gösterdi.

Bahçeli, "CHP'li yöneticilerin YSK üyelerini tehdit eden sözleri, aba altından sopa gösteren edep ve terbiye dışı ifadeleri bir defa hukuk ihlali, demokrasi hazımsızlığıdır. Yüce Divan hatırlatması yapmaları utanç verici bir kokuşma halidir. Neymiş, YSK üyeleri Kızılay'da gezemezlermiş. Bu üslup kabadır, yaralayıcıdır, tahammülsüzdür, bayağıdır" dedi.

CHP'yi "YSK'yı baskı altına almak" ve "şantaj diline başvurmak"la suçlayan Bahçeli, bu tavrın CHP'nin içine düştüğü çaresizliğin ve telaşın eseri olduğunu belirtti.

Bahçeli'nin açıklamasında şu ifadeler de yer aldı:

"Türkiye bir hukuk devletidir. Hâkimlerin vicdan ve iradelerine ipotek koymak hiç kimsenin harcı ve haddi değildir. CHP bu tarihi hatadan dönmelidir. CHP'li sözcüler rüzgar ekeyim derken fırtına biçeceklerini bilmelidir."

CHP'li sözcüler rüzgar ekeyim derken fırtına biçeceklerini bilmelidir." Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün MÜSİAD Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleriyle ilgili olarak "Burada bir şaibe var, yolsuzluk var" demiş ve "Vatandaşım bana soruyor, bu seçim yenilenmeli" diye konuşmuştu.

Erdoğan'a yanıt veren CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ise "Ortada bir oyun da şaibe de yok. Ortada hazımsızlık var" demiş ve Cumhurbaşkanı'nın partisini eleştiren sözlerine şöyle yanıt vermişti:

"YSK'ya baskı yapıldı diyerek CHP hedef gösteriliyor, ondan sonra da deniyor ki, 'Seçimlerin yenilenmesi beka meselesidir'. Partimize sürekli kara sürmekten bir türlü vazgeçmiyorlar. Söylüyoruz bunlar bizim üzerimizde durmaz, akar gider."

"Nedir beka meselesi, belediye başkanlarımızın sizin indirdiğiniz TC ibaresini tekrar oraya asmak mıdır beka meselesi? Bir hukuk cinayeti tasarlanmış. Sandıktan kazanılan seçimi masada çalmak için düğmeye basılmıştı. Bu cinayete azmettiren de bu cinayeti işleyenler de sonunda soluğu Yüce Divan'da alabilir."