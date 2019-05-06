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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptaline ve 23 Haziran'da yenilenmesine karar verdi. Karar, 4'e karşı 7 oyla alındı. 4 üye arasında YSK Başkanı Sadi Güven de var.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) itirazları sonucu, 225 sandık kurulu başkanı ile 3 bin 500 sandık kurulu üyesinin kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmadığı, bu sandıklarda kullanılan oyların da aradaki farkı etkiler nitelikte olduğu sonucuna varıldı.

İptal kararını duyuran ilk isim, AKP YSK Temsilcisi Recep Özel oldu.

Recep Özel daha sonra yaptığı açıklamada, mazbata iptali kararının da çıktığını, seçime aynı seçmen listesiyle gidileceğini söyledi.

MHP YSK Temsilcisi Kürşat Türker de İstanbul'un Maltepe ve Büyükçekmece ilçelerine yönelik itirazların görüşülmesine ise devam edileceğini belirtti.

Yıldırım: Kapsamlı bir değerlendirme yapacağım

Cumhur İttifakı'nın AKP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, YSK'nın resmi açıklamasından sonra kapsamlı bir değerlendirme yapacağını duyurdu.

@BY tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin tekrarlanacağı yönünde YSK kararı kamuoyuna duyuruldu. YSK‘nın resmi açıklamasından sonra kapsamlı bir değerlendirme yapacağım. Karar İstanbul’umuz için hayırlı ve güzel sonuçlara vesile olsun inşallah. — Binali Yıldırım (@BY) 6 Mayıs 2019

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bu akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

İmamoğlu: Her şey çok güzel olacak, umudunuzu yitirmeyin

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise karardan sonra yaptığı ilk açıklamada, "Her şey çok güzel olacak, umudunuzu yitirmeyin" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin MYK'sını olağanüstü topladı.

Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve partinin milletvekilleri CHP yönetimince Ankara'ya çağrıldı.

CHP Olağanüstü Parti Meclisi yarın saat 10:00'DA toplanacak.

İYİ Parti: Seçim iptali kararı talimatla verildi

İYİ Parti'nin Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen ise seçim iptali kararının "talimatla" verildiğini söyledi.

Hasan Seymen BBC Türkçe'ye yaptığı değerlendirmede, "Artık tuz koktu diyebiliriz. İnsanların demokratik yöntemlerle iktidara gelme ümitleri, halkın iradesinin sandığa ve yönetime yansıması ilkesi yerle bir edildi. YSK'daki 7 hakim Türk demokrasisinde kara bir sayfa açtılar" dedi.

İYİ Parti Başkanlık Divanı, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında toplandı. Akşener'in toplantı sonrası bir açıklama yapması bekleniyor.

HDP: YSK, demokratik meşruiyeti olmayan bir karar almıştır

Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) yapılan açıklamada ise YSK'nın demokratik meşruiyeti olmayan bir karar aldığı belirtildi. HDP de MYK'sını yarın olağanüstü toplayacak.

@HDPgenelmerkezi tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin YSK, hukuku çiğneyerek, kendini inkar ederek ve iktidar baskısına boyun eğerek, zerre kadar demokratik meşruiyeti olmayan bir karar almıştır. Hakimler bir kez daha cübbelerini iliklemiş, vicdani ve hukuki değerleri yok saymıştır. pic.twitter.com/UwTe7ww66t — HDP (@HDPgenelmerkezi) 6 Mayıs 2019

TL değer kaybetti

YSK'nın kararının ardından Dolar/TL kuru 6,15'i gördü, daha sonra da 6,10'un altına indi.

Ekrem İmamoğlu, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Binali Yıldırım'ın 13 bin 729 oy farkla önünde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiş ve 17 Nisan'da mazbatasını almıştı.