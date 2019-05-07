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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptaline ve 23 Haziran'da yenilenmesine karar verdi. Karar, 4'e karşı 7 oyla alındı. 4 üye arasında YSK Başkanı Sadi Güven de var.

Karara gerekçe olarak "Bir kısım sandık kurullarının, ilçe seçim kurullarınca kanuna aykırı oluşturulması ve bu hususun da seçim sonucuna müessir olması" gösterildi.

YSK ayrıca kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmeleri yapan ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası da YSK kararıyla iptal edilecek.

İptal kararını duyuran ilk isim, AKP YSK Temsilcisi Recep Özel oldu.

Recep Özel daha sonra yaptığı açıklamada, seçime aynı seçmen listesiyle gidileceğini söyledi.

Yıldırım: 15 milyon İstanbulluyu kucaklayacağız

Cumhur İttifakı'nın AKP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım YSK'nın kararıyla ilgili olarak "İstanbul için hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Seçimlerin tekrarının aynı seçmen listeleriyle, aynı adaylarla seçime gidilmesi anlamına geldiğini belirten Yıldırım, "15 milyon İstanbulluyu kucaklayacağız" diye konuştu.

MHP: Mazbata tartışması da ortadan kalkacaktır

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise partisinin Başkanlık Divanı'nı topladı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, YSK'nın kararının saygıyla karşılandığı, ülkenin yararına olduğu ve her türlü tartışmaya son vermesinin memnuniyet verici bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının mazbatası geri alınacağından, mazbata tartışması da ortadan kalkacaktır" ifadesi de yer aldı.

İmamoğlu: Her şey çok güzel olacak, umudunuzu yitirmeyin

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği 31 Mart seçimleri YSK tarafından iptal edilen Ekrem İmamoğlu ise karardan sonra yaptığı ilk açıklamada, "Her şey çok güzel olacak, umudunuzu yitirmeyin" dedi.

Ekrem İmamoğlu daha sonra Beylikdüzü Yeşil Vadi'de yaptığı konuşmada ise YSK'yı kınadığını söyledi.

İmamoğlu, "İptal gerekçesi seçim kurullarıysa, aynı kurullarla geçen yıl Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı seçtin, aynı kurullarla referandum yaptın, anayasa değişti. O zaman anayasa da şaibelidir, cumhurbaşkanlığı seçimi de" dedi.

Bu açıklamaya tepki gösteren AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise "CHP'nin adayı saldırganlıkla önüne geleni suçluyor. Bu kadar kine, öfkeye, telaşa, tehdit cümlelerine hiçbir şekilde gerek yok. Kendinden emin olanın sukunetini koruması lazım" diye konuştu.

İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve partinin milletvekilleri CHP yönetimince Ankara'ya çağrıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak partinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, 31 Mart'ta sandıktan çıkan iradenin masa başında gasp edildiğini söyledi. YSK'yı "Bir hukuk cinayeti işlendi. Bu kararla sandığa darbe yapılmıştır" diyerek eleştiren Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ramazanın ilk iftarını kul hakkı yiyerek yapmış olmanın utancını ömür boyu taşıyacaklardır."

CHP Olağanüstü Parti Meclisi yarın saat 10:00'da toplanacak.

Akşener: Sivil darbenin hedefi ve mağduru aziz milletimizin iradesidir

İYİ Parti Başkanlık Divanı ise Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında toplandı.

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Meral Akşener toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Üniformalı darbe günlerini bile geride bırakan bu sivil darbenin hedefi ve mağduru, hangi partiye oy vermiş olursa olsun aziz milletimizin iradesidir.

İYİ Parti'nin Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen ise seçim iptali kararının "talimatla" verildiğini söyledi.

Hasan Seymen BBC Türkçe'ye yaptığı değerlendirmede, "Artık tuz koktu diyebiliriz. İnsanların demokratik yöntemlerle iktidara gelme ümitleri, halkın iradesinin sandığa ve yönetime yansıması ilkesi yerle bir edildi. YSK'daki 7 hakim Türk demokrasisinde kara bir sayfa açtılar" dedi.

HDP: YSK, demokratik meşruiyeti olmayan bir karar almıştır

Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) yapılan açıklamada ise YSK'nın demokratik meşruiyeti olmayan bir karar aldığı belirtildi. HDP de MYK'sını yarın olağanüstü toplayacak.

@HDPgenelmerkezi tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin YSK, hukuku çiğneyerek, kendini inkar ederek ve iktidar baskısına boyun eğerek, zerre kadar demokratik meşruiyeti olmayan bir karar almıştır. Hakimler bir kez daha cübbelerini iliklemiş, vicdani ve hukuki değerleri yok saymıştır. pic.twitter.com/UwTe7ww66t — HDP (@HDPgenelmerkezi) 6 Mayıs 2019

TL değer kaybetti

YSK'nın kararının ardından Dolar/TL kuru 6,15'i gördü, daha sonra da 6,10'un altına indi.

Ekrem İmamoğlu, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Binali Yıldırım'ın 13 bin 729 oy farkla önünde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiş ve 17 Nisan'da mazbatasını almıştı.