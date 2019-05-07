Ramazan Pidesi: Hamurdan İftar Sofrasına

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Ramazan ayı başladı. Özlenen lezzetiyle, kendine has kokusuyla, iftar öncesi kuyruklarıyla ramazanın olmazsa olmaz alışkanlıklarından biri de pide.

Peki fırınlar çuval çuval unu ne gibi aşamalardan geçirerek lezzetli Ramazan pidelerine dönüştürüyor?

Evliya Çelebi 17. yüzyılda yenen ne gibi farklı versiyonlardan bahsediyor?

Genelde günlük tüketilen, soğuk yenmesi pek de tercih edilmeyen ramazan pidesini israf etmemek için neler yapılabilir?

Beyoğlu Balık Pazarı'ndaki Bayraktar Fırını'ndan Ercan ve Hacer Bayraktar ile yemek kültürü yazarı Nazlı Pişkin anlatıyor.

Röportaj, video ve kurgu: Esra Yalçınalp