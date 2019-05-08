Şampiyonlar Ligi: Liverpool, Barcelona karşısında mucize geri dönüşle finalde
Şampiyonlar Ligi yarı finalinde deplasmandaki 3-0'lık ilk maçın ardından, kendi evinde kendi evinde Barcelona'yı 4-0 yenen Liverpool finale çıkmayı başardı.
Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Liverpool Origi ve Wijnaldum'un attığı ikişer golle 1 Haziran'da Madrid'te oynanacak finale uzandı. Barcelona Liverpool karşısında Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk maçını kaybetti.
Muhammed Salah ve Firmino'nun oynayamadığı maçta, Liverpool adına ilk golü Divock Origi 7. dakikada buldu.
Barcelona'nın yıldızları Luiz Suarez ve Linoel Messi'nin kendini gösteremediği karşılamada, ilk yarı Liverpool'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Robertson'ın sakatlanmasıyla oyuna giren Georginio Wijnaldum, ikinci 45 dakikanın başlamasından 9 dakika sonra 2-0 hemen ardından da 3-0 yaptı.
Salah ve Firmino'nun sakatlıkları nedeniyle ilk 11'de oyuna başlayan Origi de skoru 4-0'a taşıdı.
Böylece Liverpool, üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi finalinde oynamaya hak kazandı.
Liverpool'un finaldeki rakibi, Ajax ve Tottenham arasında bu akşam oynanacak yarı final maçının ardından belirlenecek.
Barcelona geçen yıl da çeyrek finalde Roma karşısında, kendi evinde 4-1 kazandığı ilk maçın ardından, deplasmanda 3-0 kaybederek kupadan elenmişti.