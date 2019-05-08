Telif hakkı Getty Images Image caption 31 Mart'tın ardından İstanbul sokaklarında farklı adayların zaferlerini ilan eden ilanlar asılmıştı

İstanbul'da 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın oylarının birbirine çok yakın olması, oy oranları az olan diğer partilerin 23 Haziran'daki seçimde tercihlerinin ne olacağının önemini artırıyor.

Tekrar sayımların ardından iki aday arasında son açıklanan fark 13 bin 729 olmuştu.

24'ü bağımsız 32 adayın yarıştığı seçimde İmamoğlu ve Yıldırım dışındaki adaylar ise 224 bin 37 oy aldı. Bu, İmamoğlu ve Yıldırım arasındaki oy farkının 16 katına denk.

24 bağımsız adayın aldığı 14 bin 657 oy da iki aday arasındaki farktan daha büyük.

31 Mart'ta İmamoğlu ve Yıldırım dışında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışan ve 1.000'in üzerinde oy alan diğer parti ve adayların 23 Haziran'da ne yapacağını inceledik.

1 - Saadet Partisi, Necdet Gökçınar, 103 bin 364 oy

İstanbul'da CHP ve AKP'nin ardından belediye başkanlığı seçiminde en çok oyu alan üçüncü parti olan Saadet, henüz seçime katılım konusunda resmi bir açıklama yapmasa da SP'nin adayı Necdet Gökçınar partide seçime katılma yönünde görüş oluştuğunu söyledi.

2 - Demokratik Sol Parti, Muammer Aydın, 30 bin 884 oy

İBB Başkanlığı seçiminde dördüncü sırada yer alan Demokratik Sol Parti de bir açıklama yapmadı.

Ancak partinin genel başkan yardımcısı ve İBB Başkanlığı adayı Muammer Aydın, Twitter hesabından "DSP, YSK eliyle yapılan hukuksuzluklar karşısında sessiz kalmayacak kendine düşeni ve gereğini yapacaktır" mesajını paylaştı.

DSP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Erçelebi ise, CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada "DSP, her zaman hukukun üstünlüğü, demokrasinin yaşaması için mücadele etmiştir" dedi ve ekledi:

"Genel Başkanımız Önder Aksakal, cumartesi Başkanlık kurulumuzu, pazar günü de PM'yi olağan üstü toplantıya çağırdı. Bu toplantılarda Türkiye'nin gündemini ve geldiğimiz gelişmeleri değerlendireceğiz ve bu görüşmeler devam edecek. Türkiye'de demokrasinin yaşaması için partiler arası diyaloğun sürekli olmasını istiyoruz. Türkiye'yi içinde bulunduğu bu hukuksuzluk sürecinden çıkaracağız. Demokrasi de hukuk da hepimize lazımdır. Kaybetmeden sahip çıkalım."

3 - Büyük Türkiye Partisi, Selim Kotil, 27 bin 87 oy

BTP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul adayı Selim Kotil, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 8 Mayıs'ta İstanbul İl Teşkilatı, 9 Mayıs'ta da genel merkezde yapacakları toplantıların ardından İBB seçimlerindeki tutumlarına karar vereceklerini söyledi.

4 - Demokrat Parti, Ersan Gökgöz, 22 bin 268 oy

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, YSK'nın İstanbul kararı hakkında "Bu defa da ülkemizde cüppeli darbe cereyan etmiştir" dedi, parti olarak kararı kınadıklarını açıkladı.

Ancak partinin 23 Haziran'daki seçime girip girmeyeceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Partinin 31 Mart'taki İBB Başkan Adayı Ersan Gökgöz, YSK kararının hukuki ve adaletli olmadığını söylediği paylaşımında parti içi değerlendirmelerinin ardından bir açıklama yapacaklarını duyurdu.

5 - Vatan Partisi, Mustafa İlker Yücel, 15 bin 428 oy

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, 23 Haziran'da yenilenecek seçime katılacaklarını açıkladı.

Hem AKP hem CHP'yi eleştiren ve iki partinin Türkiye'yi çıkmaza soktuğunu belirten Perinçek, "Üretim Devrimine İstanbul'dan başlamaya hazırız. İstanbul'u İstanbul halkıyla birlikte yönetmeye talibiz. Vatan Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı, gençlik önderi Mustafa İlker Yücel'dir. İlker Yücel, bilgi, zekâ, cesaret, dürüstlük ve birikimiyle Türkiye'nin geleceğini ve umudunu temsil ediyor" dedi.

6 - Türkiye Komünist Partisi, Zehra Güner Karaoğlu, 10 bin 349 oy

Türkiye Komünist Partisi, YSK kararının ardından yaptığı açıklamada 31 Mart'taki adayları Zehra Güner Karaoğlu'nun yeni seçimde aday olmayacağını açıkladı:

"Etkisiz bir boykot girişiminin siyasi iktidarın ekmeğine yağ süreceğini bildiğimiz için, gelişmeleri takip edecek ve nihai kararımızı buna göre vereceğiz. Her durumda TKP bu girişime karşı kararlı bir duruş sergileyecektir. Partimizin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zehra Güner Karaoğlu, 23 Haziran'da yapılacağı duyurulan oylamada hiçbir biçimde aday olmayacaktır."

7 - Emekçi Hareket Partisi (Bağımsız), Özge Akman, 2 bin 430 oy

31 Mart'ta seçime girme yeterliliği bulunmadığı için bağımsız aday göstererek seçime giren Emekçi Hareket Partisi, adayları Özge Akman'ın yenilenen seçimde aday olmayacağını açıkladı:

"Seçim sürecinde sosyalist dünya görüşümüzle, rant - beton - para siyasetini savunanların karşısında partimiz adına aday gösterdiğimiz emek verenlerin adayı Özge Akman, yenilenen seçimlerde aday olmayacaktır. Partimiz hala adayların, rant - beton - para siyasetinden ve patronlarla el sıkışmaktan geri durmayacağı görüşündedir fakat bu seçimi normal bir seçim olarak ele almamaktadır. Bu seçim halkın iradesine el koymaya çalışanlarla halkın iradesine sahip çıkanlar arasında olacaktır."

8 - Çoğulcu Demokrasi Partisi (Bağımsız), Doğan Duman, 2 bin 23 oy

Türkiye'de yaşayan Çerkeslerin kurduğu Çoğulcu Demokrasi Partisi, 23 Haziran'a katılımlarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan ÇDP İstanbul İl Başkanı Ahmet Antunok ise parti meclisinde konuyu görüştüklerini ve kesin olarak katılma kararı aldıklarını söyledi.

Seçime kazanmayacaklarını bilerek girdiklerini, amaçlarının Türkiye'de yaşayan Çerkeslerin görünür olmasını sağlamak olduğunu söyleyen Altınok, İmamoğlu ve Yıldırım arasındaki oy farkının çok yakın olması nedeniyle alacakları oyun İstanbul'da kazananı belirleyebilecek bir oy olduğunu bildiklerini, fakat tabela partisi olmamak için her seçime katılma kararı aldıklarını söyledi.

9 - Türkiye Komünist Hareketi (Bağımsız), Aysel Tekerek, 1538 oy

Seçime girme yeterliliği bulunmadığı için bağımsız aday göstererek seçime giren Türkiye Komünist Hareketi, YSK kararını 12 Eylül darbesine benzetti ve İstanbul'da yenilenecek seçimin parçası olmayacaklarını açıkladı:

"12 Eylül faşist askeri darbesi ile YSK tarafından alınan kararın öz itibariyle hiçbir farkı yoktur. Ortada yeni bir darbe bulunmaktadır. 15 Temmuz gerici Amerikancı kanlı FETÖ darbesinden sonra ülkemiz şimdi de AKP darbesini görmüştür! (…) Türkiye Komünist Hareketi, böylesi bir tabloda, gayri-meşru bir biçimde yenilenecek yeni bir seçimin parçası olmayacaktır."

Böylece 8 Mayıs 2019 itibarıyla YSK kararına tepki göstererek seçime katılmayacağını açıklayan üç parti oldu. Bunlar TKP, EHP ve TKH. Üç partinin oyu 14 bin 317 oldu.

Seçime katılacağını açıklayan VP ve ÇDP ise 17 bin 451 oy almıştı.

Fakat 31 Mart'ta CHP ve AKP'den sonra adayları en fazla oy alan partiler olan SP, DSP, BTP ve DP henüz bir karar açıklamadı. Bu partilerin kararları, seçimde kazananı belirleme potansiyeli taşıyor.