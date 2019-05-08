CHP İstanbul'da 39 ilçede yerel seçimlerin ve 24 Haziran seçimlerinin iptali için YSK'ya başvurdu

Telif hakkı Getty Images Image caption CHP Genel Sekreteri Muharrem Erkek, başvuru dilekçesinde "OHAL döneminde 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde de 'bir şeyler olduğu' açıkça ortaya çıkmıştır. 'Kimlerin ve nasıl gerçekleştirdiğini bilmiyoruz ama, kesinlikle bir şeyler oldu'" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 24 Haziran 2018'de yapılan cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi ile 31 Mart 2019'da İstanbul'da yapılan ilçe başkanlığı, İBB Meclisi ve muhtarlık seçimlerinin iptali için tam kanunsuzluk gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurdu.

CHP Genel Sekreteri Muharrem Erkek, YSK'nın CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı seçimi, sandık kurullarında kamu görevlisi olmayan kişilerin görev yapması nedeniyle tam hukuksuzluk gerekçesiyle iptal etmesi üzerine böyle bir başvuru yaptıklarını söyledi.

Aynı zamanda CHP'nin hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı olan Erkek, "Her iki seçim de aynı yasaya, aynı genelgeye, aynı uygulamalara dayanılarak yapıldı. Eğer siz İstanbul'da yerel seçimde organize usulsüzlük şaibe var diyorsanız, sandık kurullarında kamu görevlisi olmayan kişiler görev yaptı diyorsanız, aynı olaylar 24 Haziran'da da gerçekleşti" dedi ve ekledi:

"Sayın Ekrem İmamoğlu'nun seçimi şaibeli diyorsanız, meşru değildir diyorsanız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi de şaibelidir, meşru değildir. Çünkü 24 Haziran'da da Türkiye genelinde on binlerce kamu görevlisi olmayan kişi sandık kurullarında görev yaptı.

"Sandık kurullarının teşkilinde sorun varsa bu beni ilgilendirmez, ben seçmenin iradesini sakatlayamam diyordu. Sandık başındaki uygulamalarda bir usulsüzlük yoksa seçimi yenileyemem diyordu. Referandumda gerçekleşen mühürsüz oy kararında bile benim için esas olan seçmenin iradesidir dedi. Bu sefer ne değişti?

"Sayın Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını iptal ettiyseniz, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da mazbatasını iptal etmek zorundasınız. Bunu biz değil, YSK ortaya çıkardı."

Sayın Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını iptal ettiyseniz, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da mazbatasını iptal etmek zorundasınız. Muharrem Erkek, CHP Genel Sekreteri

Erkek: Kesinlikle bir şeyler oldu

CHP'nin YSK'ya sunduğu dilekçede ise şu ifadeler yer aldı:

"OHAL döneminde 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde de 'bir şeyler olduğu' açıkça ortaya çıkmıştır. 'Kimlerin ve nasıl gerçekleştirdiğini bilmiyoruz ama, kesinlikle bir şeyler oldu.'

"On binlerce sandık başkanı ve üye kamu görevlisi olmadığı halde 24 Haziran seçimlerinde görev yaptı. Re'sen yapacağınız bir inceleme sonucunda dahi günışığı gibi ortaya çıkacak bu gerçek karşısında artık Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel seçimleri de kesinlikle şaibelidir.

"Sayın Ekrem İmamoğlu'nu 39 ilçede oy kullanan İstanbullular seçtiğine göre 39 ilçede İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte pusulası aynı zarftan çıkan tüm seçim türlerinin de iptal edilmesi gerekmektedir."