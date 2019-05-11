İstanbul seçimleri: AKP'nin güçlü olduğu yerlerdeki seçmen, seçim tekrarı için ne diyor?

Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 23 Haziran'da tekrarlanmasına ilişkin kararı, siyasette olduğu kadar sokakta da tartışılıyor. AKP'nin güçlü olduğu yerlerden, Beyoğlu'nun Kasımpaşa mahallesiyle Eyüp ve Fatih'in merkez mahallelerindeki seçmenlere görüşlerini sorduk.

Birçok kişi kameraya konuşmayı tercih etmedi.

Sohbet ettiğimiz bu kişilerden bazıları, bunun sebebini oyunu AKP'ye vermeyeceği şeklinde gerekçelendirse de, AKP'ye oy vereceğini fakat yine de kameraya konuşmak istemediğini söyleyenler de vardı.

AKP'ye oy verdiklerini söyleyenler arasında, "hizmet" başlığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "yurtdışına karşı dik durduğu" görüşü öne çıkan sebeplerdendi.

Bazı başörtülü kadınlar, AKP'nin kendilerine kamusal alanda yer açtığını, CHP kazanırsa bu hakkın ellerinden alınacağını ve bundan dolayı AKP'ye oy verdiklerini belirttiler.

Bazı seçmenler ise, seçimlere hile karıştığını ve Binali Yıldırım'a haksızlık yapıldığını savundu. Bu nedenle seçimlerin tekrarlanmasından memnun olduklarını ve yine AKP'ye oy vereceklerini ifade ettiler.

23 Haziran'da oyunu AKP'ye vermeyecek kişilerin sebepleri daha çeşitliydi.

31 Mart'ta AKP'ye oy vermiş bir anne-kız, haksızlığa uğrayanın yanında durma amacıyla en başında Ekrem İmamoğlu'na oy vermeye karar verdiklerini; fakat CHP adayının "HDP oylarını da istiyorum" açıklamasının ardından boş oy atmaya karar kıldıklarını söylediler.

AKP'li olduklarını söylemelerine rağmen, 31 Mart seçimlerinde ilk defa olarak hükümet partisine oy vermediklerini beyan edenlerle de karşılaştık.

Örneğin, bir sağlık çalışanı bir yıldır atanamadığı ve sürekli Suriyelilere yardım yapıldığını gördüğü için aile olarak oy tercihlerini değiştirdiklerini belirtti.

'Geçim derdi öne çıkıyor, seçim bize lüks'

Bir İmam Hatip Lisesi öğretmeni ise "Belediyedeki akraba atamalarından sıkıldığı için" bu seçimlerde AKP'ye oy vermediğini söyledi.

"Geçim derdi öne çıkıyor, seçim bize lüks" diyen üç yıllık evli bir kadın, eskiden kocasıyla birbirlerine hediye alabildiklerini ama şimdi iftarda ancak patates-soğan fiyatlarını konuştuklarını aktardı.

Kendilerini sağcı muhafazakar olarak tanımlayan, tesettür mağazası çalışanı iki genç kadın, kendileri AKP'ye oy vermediğini, ailelerinin ise "Ona vermesek kime vereceğiz" bakış açısıyla AKP'ye oy verdiklerini söyledi.

Fakat genç kadınlar, 23 Haziran seçimler özelinde "AKP'nin kul hakkı yediğini düşündükleri için" aile içinde oyların değişebileceğinden bahsettiler.

"Burası Kasımpaşa, biz konuşamayız" diyen bir ev hanımı ve Fatih'te "Her şey çok güzel olacak" deyip bunu kameraya söyleyemeyeceğini ifade eden bir mağaza çalışanıyla da karşılaştık.

Röportajların tamamını yukarıdaki videodan izleyebilirsiniz.