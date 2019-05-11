Reuters: Türk bankaları Türk Lirası'nı desteklemek için 4,5 milyar dolar sattı

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Reuters haber ajansı, Türk kamu bankalarının TL'deki değer kaybını durdurabilmek için bu hafta içinde yaklaşık 4,5 milyar dolar sattığını duyurdu.

Reuters dört kaynağa dayandırdığı haberinde Türk kamu bankalarının dün gece de dolar satışını sürdürdüğünü belirtti.

Haber ajansına konuşan bir yatırımcı Türk bankalarının Cuma gecesi 21.00-23.00 saatleri arasında "yeniden piyasalara müdahale ettiğini" ve Türk bankaların dolar satışının ABD piyasaları tamamen kapanana kadar sürdüğünü söyledi.

Reuters ve Bloomberg haber ajansları, dün de Perşembe gece saatlerinde Türkiye'de piyasalar kapalıyken kamu bankalarının Asya piyasalarında işlem yaptığını ve fazla işlemin geçmediği sığ piyasada TL'yi desteklemek adına yaklaşık 1 milyar dolar satıldığını yazmıştı.

Dolar, Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Beleidye Başkanlığı seçimlerini yenileme kararı ardından TL karşısında değer kazanmaya başlamış ve Perşembe günü kur 6,25 TL seviyesine çıkarak son 7 ayın en yükseğini görmüştü.

Türk bankalarının Perşembe gecesi ve Cuma sabaha karşı yaptığı dolar satma işlemleri sonrası Dolar/TL kuru Cuma gününü 5,99 seviyelerinde tamamlamıştı.

Reuters'a konuşan kaynaklar, dolar satan bankalar arasında en büyük kamu bankası olan Ziraat Bankası'nın da bulunduğunu belirtmişti.

Bloomberg haber ajansı ise "Türkiye uyurken, bankaları Asya'da Dolar satıp TL aldı. Yapılan işlemlerin piyasa etkisinin azami düzeye çıkarılması için Asya piyasaları kullanıldı" dedi.

Reuters bugünkü haberinde ise Türk bankalarının bu hafta yaptığı satışın yaklaşık 4,5 milyar dolar olduğunu duyurdu.

Dolar/TL kuru piyasaların kapalı olduğu bugün 5,98 seviyesinde.