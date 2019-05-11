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Yeniçağ gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ, dün gece Türkiyem TV'de katıldığı program sonrası Ankara'daki evinin önünde bir grubun saldırısına uğradı.

Sopalarla ciddi şekilde darp edilen Demirağ, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kafasına da darbe alan Demirağ'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Demirağ'ı hastanede ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saldırganların bir an önce yakalanıp yargıya teslim edilmesini istedi.

"Türkiye nereye gidiyor?" diyen Kılıçdaroğlu, iktidardan da saldırıya tepki gelmesi gerektiğini söyledi:

"Bu olağan, sıradan bir olay mı? Bir insanın düşüncesini beğenmeyebilirsiniz; ama düşüncesini beğenmediniz diye bir insanı gidelim hep beraber elde sopalarla linç edelim ve öldürelim. Şu ana kadar iktidar tarafından tepki gelmemesi de büyük bir acı olarak karşımızda duruyor. Oradan da tepki gelmeli. Hangi görüşten olursa olsun, bu bağlamda bütün gazeteci arkadaşlarımın bu olaya sahip çıkmasını istiyorum. Bu olay, sıradan bir olay değil. İktidarı beğenmeyen gazeteciler öldürülecek, eleştiren gazeteciler dövülecek, sokağa çıkamayacak, gazeteleri satılamayacak bir atmosferi bir anlamda dünyaya yaymak istiyorlar. Bundan rahatsızız. İktidar sahiplerinin de bundan rahatsız olması lazım."

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"Siyasilerin gazetecileri hedef göstermesinin rolü büyük"

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu da, yapılan saldırıyı kınadı.

Saldırıyı azmettirenler ve yapanların kınandığı açıklamada açıklamada, siyasilerin gazetecileri sürekli olarak hedef göstermelerinin bu tip saldırılarda önemli rol oynadığına vurgu yapıldı:

"Gazetelere ve gazetecilere yapılan tüm saldırılarda uygulanan cezasızlık tavrının bu olayda da uygulanmamasını bekliyoruz. Basın özgürlüğünün olmadığı bir toplumda demokrasiden söz etmek mümkün değildir. Gazetelerin ve gazetecilerin sürekli hedef gösterildiği bir ortamda toplumsal barış da sağlanamaz. Basına yönelik saldırılar direkt halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkına yönelik saldırılardır. Demokrasi farklı görüşlere tahammül etme rejimidir. Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünü benimsemekte zorlanan siyasilerin gazeteleri ve gazetecileri sürekli hedef göstermeleri bu tip saldırılarda önemli rol oynamaktadır."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Twitter'dan attığı mesajla saldırıyı kınayrak "bunlar bizi yıldıramaz" yazdı.

@meral_aksener tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Yeniçağ Gazetesi yazarı değerli kardeşim Yavuz Selim Demirağ’a yapılan alçak saldırıyı kınıyorum.

Kendisine acil şifalar diliyorum.

Bu yapılan alçak saldırı basın özgürlüğüne ve fikir hürriyetimize yapılmıştır.

Bunlar bizi yıldıramaz, yıldıramayacak! — Meral Akşener (@meral_aksener) 10 Mayıs 2019

Dün gece yaşanan olayı, Demirağ'ın birlikte program yaptığı Yeniçağ gazetesi köşe yazarı Murat Ağırel duyurmuştu.

Ağırel "Bugün Türkiyem TV'de beraber program yaptık Yavuz Selim Demirağ ile birlikte. Program çıkışı evine bıraktım .Sahte plakalı doblo markalı araç ile bizi takip etmişler. Sonrasında ben vedalaşıp ayrıldıktan 2-3 dakika sonra Yavuz ağabeye saldırmış alçaklar" yazdı.

Ağırel, yoğun bakımda tedavi altına alınan Demirağ'ın "cumhurbaşkanına hakaret" nedeniyle ceza aldığını ve önümüzdeki hafta cezaevine gireceği bilgisini de verdi.