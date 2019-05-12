AFP: Afgan sığınmacı girişimciler Türk ekonomisine yatırım yapıyor

Telif hakkı AFP Image caption İstanbul Esenyurt'taki Afgan Kebap restoranı

Fransız haber ajansı AFP, Türkiye'ye gelen Afgan sığınmacı yatırımcıların yaptıkları yatırımları anlatan bir haber yayımladı.

Ajansa konuşan, Afganistan'ı savaş nedeniyle terk ettikten sonra Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan fakat bu ülkeleri çocuklarını okula kaydedemediği ve pahalı oldukları için terk etmek zorunda kalan Haji Yakup Burhan adlı bir Afgan sığınmacı girişimci "Bu restoranda 15 kişi çalıştırıyorum" diyor.

52 yaşındaki Burhan, Esenyurt'taki restoranının müşterilerinin yüzde 60'ının Afgan olduğunu, fakat Türklerin de Afgan mutfağını denemek istediğini aktarıyor.

Burhan, bugüne kadar restorana 120 bin dolar yatırım yaptığını söylüyor.

4 milyon civarında sığınmacının yaşadığı Türkiye'de Uluslararası Af Örgütü'nün geçen yıl yayımladığı verilere göre 145 bin Afgan olduğu tahmin ediliyor.

Ekonomide sorunların yaşandığı geçen yıl Türkiye'nin 1 milyon dolarlık mülk alana vatandaşlık verme uygulamasında sınırı 250 bin dolara indirdiğini hatırlatan AFP, bunun üzerine yabancıların mülk alımının yüzde 82 arttığını belirtiyor.

AFP, Türkiye'nin yatırımcı sığınmacılara yönelik düzenlemelerinin diğer ülkelere göre daha basit olduğunu vurguluyor.

Telif hakkı AFP Image caption Afgan emlakçı Mehmet Yasin Hamidi, yabancılara satışlarının geçen yıl ikiye katlandığını söylüyor

Beylikdüzü'nde emlakçılık yapan Afgan Mehmet Yasin Hamidi de geçen yıl satışlarının iki kat arttığını söylüyor ve ekliyor:

"Afganistan'da insanlar hayatlarını ve paralarını koruyamıyor. Eğer paranız varsa sizi veya çocuklarınızı kaçırabilirler. İşadamları tehditler alıyor. Bu yüzden paralarını buraya getiriyorlar."

AFP, Türkiye'ye gelen Afganların yalnızca paralarını değil aynı zamanda yeteneklerini ve işçiliklerini de yanlarında getirdiklerini aktarıyor.

Afganistan'da yaşayan Hazara etnik grubundan taş işlemecisi Hadi Ekhlas, işçilik için önce Pakistan'a ardından da Türkiye'ye geldiğini anlatıyor.

Telif hakkı AFP Image caption Hadi Ekhlas, eşiyle birlikte Kapalı Çarşı'da dükkan işletiyor

Dedesinden öğrendiği yöntemlerle değerli taşlara İslami ve Osmanlıca metinler işleyen Ekhlas, bugün dünyanın en büyük kapalı çarşılarından Kapalı Çarşı'da bir dükkan işletiyor.

3 bin 500'den fazla dükkanın bulunduğu kapalı çarşıda ajansa göre bugün 42 dükkan Afganların elinde.

"Eskiden Türk tüccarlar başka ülkelerden işlenmiş taşlar ithal ediyordu ama artık benden alıyorlar" diyen Ekhlas, işini büyütmeyi ve gelecekte bu işçiliği Türklere de öğretmeyi planladığını söylüyor.