Berat Albayrak: Tünelin sonundaki ışık büyümeye başladı

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Türkiye'nin zorlu bir dönemden geçtiğini fakat söyledi ve "Adım adım sona doğru yaklaşıyoruz. Tünelin sonundaki ışık büyümeye başladı. Türkiye ekonomik olarak güçlü refleksler vermeye başladı" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin "çok yoğun ekonomik saldırıya maruz kaldığı" zorlu bir dönemden geçtiği söyledi.

Faizler her düşürüldüğünde sıra dışı olayların yaşandığını belirten Albayrak, "Türkiye çok tarihi bir dönemden geçiyor. 2013'ten itibaren baktığımızda Türkiye müthiş bir meydan okuma ile karşı karşıya. 12 bin dolar kişi başı geliri aştığı, mayıs ayını takip eden süreçte entresan döneme girdi" dedi.

Albayrak Türkiye'de döviz kurlarının vatandaşları olumsuz etkileyeceği süreçlerin eskiye göre daha az olduğunu aktardı ve "Önümüzdeki dönemde çok daha yoğun TL merkezli bir süreç hedefliyoruz. Para birimlerindeki dalgalanmaları minimize edecek bir süreci ortaya koymaya çalışıyoruz. Türkiye dengelenme çok güzel bir noktaya gelecek. Önümüzdeki dönem çok daha pozitif sürece giriyoruz" ifadelerini kullandı.

'Enerji ve savunma planımıza kimse karışamaz'

CNNTürk yayınına katılan Albayrak, "İhracatın kademeli artmaya devam edip, ihracat odaklı olmayan ithalatta köpüğün alınıp dengeli şekilde yüzde 5 daralmadan köpüğün gittiğini görüyoruz. Enflasyonda keskin düşüşler göreceğiz" diye konuştu.

Albayrak sözlerine şöyle devam etti:

"Enerji ve savunma planımıza kimse karışamaz. Sosyal medya üzerinden operasyon… Geçti o günler, çok net. 2008-2009 küresel finansal kriz Türkiye'yi teğet geçecek dedik, nitekim öyle oldu. Türkiye 4 çeyrek küçüldü. Yüzde 15 küçüldü. Bu süreci minimum etkileriyle Türkiye 2 çeyrekte atlatıyor olacak. Toparlanma sürecine girecek inşallah. İstihdam olarak bu rakamı görmedik. Tabii ki yara aldık.

"Geçtiğimiz 4 ay zor bir 4 aydı, önümüzdeki dönemde enflasyonda ciddi kırılmalar olacak. Pozitif bir döneme giriyoruz. Ama içeride, dışarıda, sosyal medyada farklı medyada toplumsal birlik beraberliğe yönelik bir operasyon umudu kırmaya yönelik bir bombardıman var."