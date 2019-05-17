Bitlis'te canlandırdıkları tablolarla internette viral olan öğrenciler

Bitlis Tatvan Van Gölü Ortaokulu öğrencileri, ünlü ressamların tablolarını canlandırdıkları serginin videosunun internette yayılmasıyla tüm Türkiye'nin dikkatini çekti.

Viral olan video ardından okula birçok farklı kesimden tebrik ve Filli Boya'dan da boya desteği sözü geldi.

Büyük beğeni toplayan çalışmanın ardındaki isimlerden Görsel Sanatlar Öğretmeni Sevda Eren, BBC Türkçe'ye çalışmayı anlattı.

Proje için özellikle diğer derslerde çok da etkin ve sosyal olmayan öğrencileri seçtiklerini söyleyen Sevda öğretmen, gördükleri ilgilen sonra "Öğrencilerin yürüyüşleri bile değişti, kendilerini daha da değerli hissediyorlar" dedi.