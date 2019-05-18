Liselerde yeni sistem: Ders sayıları azalıyor, üniversite sınavı 2024'te değişecek

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, liselerdeki yeni eğitim sisteminde ders sayılarının azalacağını, 2024'te de üniversite sınavında değişiklik yapılacağını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen "Lisede Ne Yaptık?/Ortaöğretim Tasarım Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada yeni eğitim sistemini anlattı.

Bakan Selçuk, "9'larda 15-16 dersten söz ederken, şu anki tasarımda 8 dersten söz ediyoruz. 10. sınıfta 9 ders, 11'inci sınıfta 9'a ve 12'inci sınıfta 7'ye düşecek. Niye azaltıyoruz? Bir çocuğun 15-16 dersi anlaması ve içselleştirmesi mümkün olmuyor" dedi. Bakan Selçuk 2024'te üniversite sınavının değişeceğini de söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca belirlenen yeni eğitim modelinde ders sayısı, 9. sınıfta 8'e, 10. sınıfta 9'a, 11. sınıfta 9'a, 12. sınıfta 7'ye düşürüldü.

Yeni modelde, Akademik Gelişim Programı adıyla anılan dersler, Anadolu Liseleri için 9-11. sınıflarda 35, 12. sınıflarda ise 24 ders olarak planlandı.

Lisenin ilk üç yılında haftalık okul zamanı, 35 saati Akademik Gelişim Programı, 5 saati de Hayal-Etkinlik-Yaşam temalı çalışmalar olmak üzere 40 saat olarak belirlendi.

'Bilgi içselleştirilemiyor'

Bakan Selçuk "Lise düzeyinde öğrencilerimizin çok sayıda ders aldığı, ancak bu derslerde edindikleri bilgilerle ilgili araştırma ve uygulama imkânlarına zaman bulamadığı; dolayısıyla bilgiyi içselleştiremediği bilinmektedir. Gerek kalıcı bir bilgilenme sürecinin oluşması, gerekse öğrencilerin ilgi ve meraklarını geliştirebilmeleri için lise modelinin disiplinlerüstü derslerle desteklenmesi yoluna gidilmiştir. " dedi.

Telif hakkı DHA

Selçuk "kısa adı HEY olan haftalık 5 saatlik zaman dilimlerini ise "Bu zamanlarda öğrencilerin tasarım ve uygulama becerilerini geliştirecek etkinlikler yapmaları ve toplumsal fayda çalışmalarıyla yaşamla ilişki kurmaları hedeflenmiştir. Buradaki amaç öğrencilerin sadece akademik değil sosyal ve duygusal becerilerinin en üst düzeyde gelişiminin sağlanması yoluyla dengeli bir eğitim sisteminin oluşturulmasıdır. "diye konuştu.

Selçuk, "2020-2021 öğretim yılında 9. sınıfı okuyacak öğrencilerle başlanarak, lise modelinin aşamalı gelişimiyle eş zamanlı olarak 2024 yılında uygulanmak üzere yükseköğretime geçişte de gerekli değişikliklerin yapılacağını ve lise yaşamının üst düzeyde uyumunun sağlanacağını" vurguladı.