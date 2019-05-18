Uber'den şöförle konuşmak istemeyenler için 'Sessiz yolculuk' seçeneği

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Cep telefonu uygulamasıyla taksi hizmeti veren Uber, ABD'deki müşterilerine şöförün konuşmadığı "sessiz modda" yolculuklar önermeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde New York Borsası'nda halka açılan şirket, şöförle sohbet etmek iskemeyen müşterilerine "sessiz mod" özelliği sunuyor.

Ancak bu özelliği sadece Uber Black ve Uber Black SUV gibi daha pahalı hizmetleri tercih eden müşteriler kullanabiliyor.

Yolculuk başlamadan önce müşterilere "sessizliği tercih ederim", "sohbet edebilirim" veya "tercih yok" gibi üç seçenek sunuluyor.

Şirketin Ürün Müdürü Aydin Ghajar TechCrunch internet sitesine yaptığı açıklamada, müşterilerin bu özelliği bir süredir istediğini belirtti.

Ghajar "Uber Black sürücülerinin tepkisi çok büyük ölçüde olumluydu, çünkü müşterilerine müthiş bir deneyim yaşatmak istiyorlar ama müşterinin tam olarak ne istediğini de bilemiyorlar." dedi.

İstihdam yasası uyarınca, Uber sürücüleri müşterilerin bu isteğine uymakla yükümlü değil. Ancak sürücülerin, müşterilerinden kötü puan almamak için bu isteklere uyacaklarına inanılıyor.

Uber'in başlattığı diğer yeni özelliklerse, müşterilerin yanlarında bavul olduğunu sürücüye aktarmaları için bavul seçeneği ve araçtaki sıcaklığı istedikleri gibi ayarlanması için sıcaklık seçeneği.