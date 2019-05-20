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Diyarbakır Barosu'na kayıtlı 43 yaşındaki avukat Müzeyyen Boylu İssi, Pazar günü akşam saatlerinde eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü.

Çınar ilçesinde avukatlık yapan iki çocuk annesi Müzeyyen Boylu, çocuklarının gözleri önünde 14 kurşunla vuruldu.

Müzeyyen Boylu'nun, Diyarbakır'da Alipaşa semtinde aile hekimliği yapan eşi Mesut İssi'ye bir buçuk yıl önce boşanma davası açtığı, ayrı yaşayan çiftin, çocuklarının bir okul etkinliği için bir araya geldiği belirtildi.

Eşini öldüren Mesut İssi'nin çocuklarını ailesine bıraktıktan sonra polise teslim olduğu öğrenildi.

Müzeyyen Boylu'nun cenazesi de akşam saatlerinde Çınar'a bağlı Şükürlü Köyü'nde toprağa verildi.

Diyarbakır Barosu bir kınama ve başsağlığı mesajı yayımladı:

"Her gün bir kadının katledildiği ülkemizde bugün de Diyarbakır'da bir kadın meslektaşımız boşanma aşamasında olduğu bir süreçte katledilmiştir.

"Baromuz avukatlarından Av. Müzeyyen Boylu, yaklaşık 1,5 yıldır boşanma davası devam ederken, iki defa Dr. Mesut İssi tarafından öldürülmeye teşebbüs edildiği halde, yargı tarafından korunamayıp bugün çocuklarının gözü önünde Dr. Mesut İssi tarafından 14 kurşun sıkılmak suretiyle katledilmiştir.

"Kadına yönelik şiddetin giderek arttığı, kadın cinayetlerinin durdurulamadığı günlerden geçiyoruz. Ve bir kez daha bu acı olayla, şiddet uygulayanın eğitimli olup olmamasının kadına bakış açısını değiştirmediğini, toplumsal statü ve eğitim düzeyi değişmeksizin kadın üzerinde tahakküm kuran erkek egemen bir bakış açısının devam ettiğini gördük. Kadın cinayetlerinde koruyucu ve önleyici tedbirlerin artırılmadığı, yargılamaların adil-etkin yürütülmediği müddetçe bu cinayetlerin önüne geçmek mümkün olmayacaktır. Kadına yönelen erkek şiddetini bir kez daha kınıyoruz."

@inisiyatifAmed tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Diyarbakır’da omuz omuza hak mücadelesi yürüttüğümüz sevgili dostumuz, yol arkadaşımız Müzeyyen Boylu, boşanma sürecinde olduğu kişi tarafından çocuklarının gözü önünde hunharca öldürüldü.



Öfkeliyiz! Yastayız!



(Müzeyyen’in 25Kasım2008’de yazıp okuduğu basın açıklaması ektedir) pic.twitter.com/PH32sLtYV8 — Diyarbakır HAK İnisiyatifi (@inisiyatifAmed) 19 Mayıs 2019

Çiftin boşanma davasını vekilsiz sürdürdüğü öğrenildi.

Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi'nden birçok avukat Boylu'nun cenaze törenine katıldı.

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'Çocukları eşi tarafından kaçırılmış'

BBC Türkçe'ye konuşan Diyarbakır Barosu Kadın Hakları ve Avukat Hakları Merkezi yöneticisi Habibe Danışman Deyar, Mesut İssi'nin hem eşine hem de çocuklarına şiddet uyguladığını gösteren belgelerin mevcut olduğunu söyledi:

"Müzeyyen Boylu, 2018 yılı Mart ayında Huzurevleri Karakolu'na başvurarak çocuklarının eşi tarafından kaçırıldığını söyleyerek şikayette bulunmuş. Çocukları annelerinden kaçırmak çocuğa yönelik şiddettir. Süren bir mahkeme ve velayet davası varmış. Ayrıca geçen Nisan ayında da katil koca, Müzeyyen'in evini basmış, kadının namusuna yönelik beyanlarda bulunmuş. Yani hem kadına yönelik hem de çocuklara yönelik bir şiddet durumu var. Müzeyyen'in kuzenleri, yaşanan bu olaylardan sonra uzaklaştırma kararı çıkartıldığını aktardılar."

Kısa bir süre Mazlumder'in avukatlığını da yapan Müzeyyen Boylu, 2012-2015 yılları arasında AKP Yenişehir İlçe Kadın Kolları Başkanlığı görevini de yaptı.

Aile dostları olan ve AKP'de birlikte çalıştığı Remzi Aslan ise şunları aktardı:

"Babası kadim dostumdu, Kıbrıs Gazisi idi ve Müzeyyen daha küçük yaştayken babasını kaybetti. Ailenin tek çocuğuydu, üç dört yıl Yenişehir Ak Parti teşkilatında birlikte çalıştık. Daha sonra bir doktorla evlendi. İki gün önce telefonla konuşmuştuk, bir bankanın avukatlığını almak için çalışıyordu. Sorunlarını pek yansıtmazdı. Akıllı, dürüst, vicdan sahibi bir insandı. Bu olayı duyduğuma çok üzüldüm."

İstanbul Baro Başkanı Metin Feyzioğlu da Müzeyyen ile ilgili Facebook hesabından başsağlığı mesajı yayınladı:

"Bin tane zorlukla babasız büyü, bir annenin kızı ol. Umutlarla mesleğe başla. Umutlarla evlen. Ne bilecekti eşi değil canisi olacakmış. On dört kurşunu sıkacakmış. O çocukların hali peki? Bayram kutlamasından çıkmışlar. Babaları olacak adam annelerini katlediyor. Acımasızca. Gözü dönmüş adam doktormuş, şuymuş, buymuş fark etmiyor. Kadına karşı şiddeti iyi insan olma eğitimini vererek, ayrımcılığı çocukluktan itibaren zihinlerden silerek yenebiliriz."