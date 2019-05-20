Galatasaray ligin bitimine bir hafta kala şampiyon oldu: Fotoğraflarla kutlamalar

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Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Galatasaray kendi sahasında Medipol Başakşehir'i 2-1 yendi.

Galatasaray böylece 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Feghouli ve Onyekuru'nun golleriyle galibiyete uzanan Galatasaray, 22'nci lig şampiyonluğunu elde etti.

Galatasaray'ın teknik direktörlüğüne ilk kez 1996'da başlayan Fatih Terim ise Galatasaray'ın başında sekizinci kez şampiyonluğa ulaştı.

Telif hakkı Getty Images Image caption Uzun yıllar boyunca Galatasaray'ın kaleciliğini yapan şimdi de takımın kaleci antrenörü olan Cláudio Taffarel ve Fatih Terim'in sevinç anı

Fatih Terim, Türkiye'nin en çok şampiyonluk yaşayan teknik direktörü unvanına sahip.

Galatasaray'ın şampiyon olmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da attığı tweet ile kutladı.

Galatasaray'ın İstanbul'daki tesislerinin bulunduğu Florya'ya ise çok büyük bir taraftar kitlesinin akın ettiği görüldü.

Galatasaray'ın teknik ekibi ve futbolcuları taraftarları tesisin balkonlarından selamladı.

Telif hakkı Getty Images Image caption Takımın futbolcuları üzerinde 22. şampiyonluğun adına 22 sayısının olduğu tişörtler vardı

Türkiye'nin dört bir yanında Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluk kutlaması için sokaklara çıktı.

İstanbul'daki Bağdat Caddesi'nde şampiyonluk turu atan bazı Galatasaray taraftarlar ise saldırıya uğradı.

Taraftarların ellerinden bayraklarını ve atkılarını alan kişilerle taraftarlar arasında arbede yaşandı, polis 2 kişiyi gözaltına aldı.

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Denizli'de iki şampiyon takım taraftarı çatıştı

Denizli'de ise Denizlispor'un 1. Lig şampiyonu olup Süper Lig'e çıkmasını kutlayan Denizlispor ve Galatasaray taraftarları karşılaşınca arbede yaşandı.

Birbirlerine şişe fırlatıp kavga eden guruplara polis TOMA'yla su sıkıp müdahale etti.

Sivas'ta da Sivassporlu taraftarlar ve Galatasaraylı taraftarlar arasında gerilim yaşandı.

Telif hakkı DHA Image caption Hatay'daki kutlamalar

Direkt Şampiyonlar Ligi

Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iki takım da 66 puanla başlamıştı.

Medipol Başakşehir'in 17 dakikada Bajic'in golüyle 1-0 öne geçmesiyle stadda da gerilim yaşandı.

Telif hakkı DHA Image caption Mersin

Bajic 17'nci dakikada attığı golün ardından köşe bayrağının olduğu noktada taraftara doğru kayarak gol sevinci yaşarken, taraftarlar oyuncuya tepki gösterdi ve sahaya yabancı madde attı.

Bu esnada tribünlerden atılan bir pet şisesi Bajic'in başına isabet etti. Futbolcu bir süre yerde yattıktan sonra ayağa kalktı.

Telif hakkı DHA Image caption Adana'daki kutlamalar

Oyuncular arasında da gerginlik yaşanırken güvenlik güçleri bölgeye girdi. Hakem Cüneyt Çakır dört oyuncuya sarı kart gösterdi.

Telif hakkı DHA Image caption İzmir

Galatasaray, 61. sezonu oynanan ligde 22. kez şampiyon olarak kendi rekorunu kırdı.

Formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olmayı sürdüren Galatasaray, 19 şampiyonlukla en yakın rakibi konumundaki Fenerbahçe ile arasındaki farkı da 3'e yükseltti.

Telif hakkı DHA Image caption Antalya

Galatasaray, Süper Lig'i şampiyon tamamlayarak 16. kez UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almayı garantiledi.

Sarı-kırmızılı takım, 7. kez Şampiyonlar Ligi gruplarında eleme oynamadan direkt olarak yerini alacak.