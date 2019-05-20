Galatasaray ligin bitimine bir hafta kala şampiyon oldu: Fotoğraflarla kutlamalar
Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Galatasaray kendi sahasında Medipol Başakşehir'i 2-1 yendi.
Galatasaray böylece 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Feghouli ve Onyekuru'nun golleriyle galibiyete uzanan Galatasaray, 22'nci lig şampiyonluğunu elde etti.
Galatasaray'ın teknik direktörlüğüne ilk kez 1996'da başlayan Fatih Terim ise Galatasaray'ın başında sekizinci kez şampiyonluğa ulaştı.
Fatih Terim, Türkiye'nin en çok şampiyonluk yaşayan teknik direktörü unvanına sahip.
Galatasaray'ın şampiyon olmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da attığı tweet ile kutladı.
Galatasaray'ın İstanbul'daki tesislerinin bulunduğu Florya'ya ise çok büyük bir taraftar kitlesinin akın ettiği görüldü.
Galatasaray'ın teknik ekibi ve futbolcuları taraftarları tesisin balkonlarından selamladı.
Türkiye'nin dört bir yanında Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluk kutlaması için sokaklara çıktı.
İstanbul'daki Bağdat Caddesi'nde şampiyonluk turu atan bazı Galatasaray taraftarlar ise saldırıya uğradı.
Taraftarların ellerinden bayraklarını ve atkılarını alan kişilerle taraftarlar arasında arbede yaşandı, polis 2 kişiyi gözaltına aldı.
Denizli'de iki şampiyon takım taraftarı çatıştı
Denizli'de ise Denizlispor'un 1. Lig şampiyonu olup Süper Lig'e çıkmasını kutlayan Denizlispor ve Galatasaray taraftarları karşılaşınca arbede yaşandı.
Birbirlerine şişe fırlatıp kavga eden guruplara polis TOMA'yla su sıkıp müdahale etti.
Sivas'ta da Sivassporlu taraftarlar ve Galatasaraylı taraftarlar arasında gerilim yaşandı.
Direkt Şampiyonlar Ligi
Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iki takım da 66 puanla başlamıştı.
Medipol Başakşehir'in 17 dakikada Bajic'in golüyle 1-0 öne geçmesiyle stadda da gerilim yaşandı.
Bajic 17'nci dakikada attığı golün ardından köşe bayrağının olduğu noktada taraftara doğru kayarak gol sevinci yaşarken, taraftarlar oyuncuya tepki gösterdi ve sahaya yabancı madde attı.
Bu esnada tribünlerden atılan bir pet şisesi Bajic'in başına isabet etti. Futbolcu bir süre yerde yattıktan sonra ayağa kalktı.
Oyuncular arasında da gerginlik yaşanırken güvenlik güçleri bölgeye girdi. Hakem Cüneyt Çakır dört oyuncuya sarı kart gösterdi.
Galatasaray, 61. sezonu oynanan ligde 22. kez şampiyon olarak kendi rekorunu kırdı.
Formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olmayı sürdüren Galatasaray, 19 şampiyonlukla en yakın rakibi konumundaki Fenerbahçe ile arasındaki farkı da 3'e yükseltti.
Galatasaray, Süper Lig'i şampiyon tamamlayarak 16. kez UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almayı garantiledi.
Sarı-kırmızılı takım, 7. kez Şampiyonlar Ligi gruplarında eleme oynamadan direkt olarak yerini alacak.