Telif hakkı DHA

2012'de Isparta'da kendisine tecavüz eden Nurettin Gider'i av tüfeğiyle öldürdükten sonra başını kesen Nevin Yıldırım hakkında verilen ömür boyu hapis cezası oy çokluğuyla onandı.

Ankara'da Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 34 yaşındaki Nevin Yıldırım'ın 'kasten öldürmek' suçunu işlediğinin sabit olduğuna hükmetti.

Yerel mahkeme ayrıca, 'Meşru müdafaa' ve 'haksız tahrik' hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığı yönünde hüküm verdi.

Kadın hakları grupları ise, tecavüzden yargılananlara "haksız tahrik" ve "iyi hal"den indirim yapılırken Yıldırım'ın müebbet hapsinin onandığını söyleyerek tepki gösterdi.

Peki dava sürecinde neler yaşandı?

Ne oldu?

28 Ağustos 2012 gecesi evli ve 2 çocuk annesi olan Nevin Yıldırım, Isparta'nın Yalvaç'a bağlı Koruyaka köyünde kendisine silah zoruyla tecavüz ettiğini söylediği akrabası Nurettin Gider'i av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

DHA'nın aktardığına göre Yıldırım, öldürdüğü Gider'in başını kesip bir çuvala koyarak "İşte namusuma uzananın kellesi" diyerek köy meydanına attı. Jandarma tarafından gözaltına alınan Yıldırım çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yıldırım, 17 Kasım 2012'de bir kız bebek dünyaya getirdi. Yalvaç Cumhuriyet Savcılığı, Şubat 2013'te DNA raporuna istinaden bebeğin babasının Nurettin Gider olduğunu belirledi.

Olaydan yaklaşık bir yıl sonra hazırlanan 46 sayfalık iddianamede, Yıldırım hakkında 'Tasarlayarak canavarca hisle kasten adam öldürmek' iddiasıyla 'ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası' istendi.

Otopsi raporunda ise Nurettin Gider'e sırt, kasık ve çene bölgesinden toplam 5 el ateş edildiği, kafasının ise öldükten sonra kesildiği belirtildi.

Öte yandan Nurettin Gider'in cep telefonunda Nevin Yıldırım'a ait olduğu öne sürülen çekilmiş fotoğraflar bulunduğu ve ikili arasında bir ilişki olduğu, Gider'in eşi ve annesi, kardeşleri ve akrabalarının da haberdar olduğu ifade edildi.

Ancak Nevin Yıldırım Nurettin Gider'le rızası üzerine birlikte olduğuna ilişkin bu iddiaları reddetti.

İlk duruşma- Nevin Yıldırım: Gönül ilişkisi iddiasını kabul etmiyorum

4 Ekim 2013'te Yıldırım'ın ilk duruşması görüldü.

Yıldırım savunmasında şunları söyledi:

"Nurettin Gider'le gönül ilişkisini kabul etmiyorum. Kendisini halamın kocası olarak tanıdım. Aynı yerde hep birlikte yer, içerdik. Olay günü eve gelerek beni götürmek istedi. Yeniden bana sahip olmasından korktum. Damda oturuyordum. Kendisi aşağıda bekleyerek 'iple' aşağı inmemi istedi. Bunun üzerine eve girerek duvarda aslı otomatik av tüfeğini aldım. Geri geldiğimde Nurettin dama çıkmıştı. Kendisine silahı doğrultarak ateş ettim. Bana küfrederek, 'Beni vurdun' dedi. Belindeki tabancayı çıkarmaya çalışıyordu. Beni vuracağını düşünerek yeniden ateş ettim. Kendisi damdan aşağı düştü. Tabancası da düştü. Sürünerek kaçmaya çalışıyordu. Yanına inerek kasıklarına ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi, neresine ateş ettiğimi de bilmiyorum."

"Köyde adımı çıkardı. Beni rezil etti. Neresine sıktığımı hatırlamıyorum. Yüzüne bilerek ateş etmedim. Ama kasıklarına bilerek ateş ettim. Olayın bundan sonrasını hatırlamıyorum. Ellerim kan içinde eve geldim. Kızımın ağlamasıyla kendime gelebildim."

Yıldırım savunmasında ayrıca Gider'in ondan habersiz kendisi adına bir telefon hattı aldığını, ikiliye ait olduğu öne sürülen mesajlaşmaları kiminle yaptığını ise bilmediğini, Gider'in ikilinin fotoğraflarını da tehdit ederek çektiğini ifade etti.

Nevin Yıldırım'ın akli dengesinin yerinden olup olmadığının tespiti yönünde karar verildi, duruşma ertelendi.

'Canavarca hisle' ibaresi çıkarıldı

2014'te adli tıp yetkilileri, Yıldırım'ın suçu işlediği sırada akli dengesinin yerinde olduğu, zeka geriliği ya da herhangi bir akıl hastalığı olmadığı yönünde rapor verdi.

Kadın hakları grupları ve platformları, duruşmaları yakından takip etti, protestolar düzenledi ve basın açıklamaları yaptı. Adliyede bu gruplarla Gider'in yakınları arasında zaman zaman gerginlikler yaşandı.

12 Ocak 2015'teki 13. celsede savcı, ilk iddianamesindeki "canavarca hisle" ibaresini çıkarttı ve "tasarlayarak kasten adam öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet" istemiyle mütalaa verdi.

Mütalaada Nevin Yıldırım'ın toplumu ve ailesini tecavüze uğradığı konusunda yanılttığı ve kendisinden hamile kaldığı Gider'i tasarlayarak öldürdüğü kanaatine yer verildi.

3 yıl sonra gelen karar: Müebbet hapis cezası

25 Mart 2015'te Yalvaç'ta karar duruşması görüldü.

Karar duruşmasını izlemek isteyen avukatlar ve kadınların duruşmaya alınmadığı ve polisin yaklaşık 25 kadını merdivenlerden aşağı iteklediği, kadınlar arasında yaralananlar olduğu aktarıldı.

Yerel mahkeme 3 yıl sonra kararını verdi: Nevin Yıldırım müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıtay kararı bozdu

Ancak yargıtay Nevin Yıldırım'ın bu fiili işlerken başkalarının da yardım ettiği yönünde kanaat oluştuğu gerekçesiyle usül yönünde kararı bozdu. Yargıtay yerel mahkemeye dava dosyalarını geri yolladı.

3 Ocak 2018'de yerel mahkemede duruşmalar yeniden başladı. Avukatları, köylülerin ifadelerinde çelişkiler bulunduğunu belirterek yargılamanın detaylı olmasını talep etti ancak mahkeme avukatların tahliye talebini reddetti.

Yeniden yargılandığı davada yine ömür boyu hapis istemi

Sosyal medyada büyük ses getiren karar duruşması 22 Mart 2018'de yapıldı.

Savcı, 5 saate yakın süren duruşmanın ardından Yıldırım'ın 'kasten öldürmek' suçunu işlediğinin sabit olduğuna hükmetti.

Avukatı Derya Demirkılınç ise, "Müvekkilimin maktulle gönül ilişkisi yoktur. Şayet öyle olsaydı maktulle kaçar, evi terk ederdi. Kasıklarına hedef alınmış olması rızaya dayalı olmayarak ilişkiye giren kadınların davranış biçimi olacağı göz önünde bulundurulmalıdır" diyerek, Yıldırım'ın sürekli olarak tecavüze uğradığı ve bunun neticesinde cinayeti işlediğini savundu.

Ancak avukatlarının tahliye talepleri bir kez daha reddedildi.

Mahkeme heyeti, Nevin Yıldırım'a 'kasten öldürmek' suçunu işlediğinin sabit olduğunu bu nedenle ömür boyu hapisle cezalandırılmasına, meşru müdafaa ve haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına hükmetti.

Kadın derneklerinin tepki gösterdiği karar sonrası yapılan temyiz başvurusu Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne geldi.

Perşembe günü Yargıtay oy çokluğu ile aldığı kararda müebbet hapis cezasını cezayı onadı.

Bir kadın hakim müebbet kararına şerh koyarken, Yıldırım'ın avukatlarından Fatoş Hacıvelioğlu, Anayasa Mahkemesi ve devamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracaklarını söyledi.

Hacıvelioğlu, Twitter'dan paylaştığı mesajlarda "Sabıkalı erkeklere bile uygulanan 'iyi hal indirimi' Nevin için uygulanmadı" ifadelerini kullandı.